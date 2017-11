Moški ne jočejo zmagovalec zagrebškega filmskega festivala, med nagrajenci tudi Družinica

Zaključek 15. mednarodnega filmskega festivala v Zagrebu

19. november 2017 ob 13:23

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Malo po prejetju nagrade za najboljši film letošnjega mednarodnega filmskega festivala v Bratislavi je koprodukcija BiH, Hrvaške, Slovenije in Nemčije Moški ne jočejo tudi iz Zagreba odnesla glavno nagrado, Družinica Jana Cvitkoviča pa je bila deležna posebnega priznanja.

Na 15. zagrebškem filmskem festivalu, ki so ga s podelitvijo nagrad sklenili v soboto zvečer, je tako zmagal film bosanskohercegovskega režiserja Alena Drljevića, ki v svojem prvem celovečercu govori o povojnih travmah veteranov treh narodov. Žirija se je odločila glavno festivalsko nagrado zlati voziček nameniti Drljevićevemu filmu, saj gre za močan, pogumen in relevanten celovečerec s fenomenalnimi igralskim in režiserskimi veščinami.



V tekmovalnem spremljevalnem programu Znova z nami, v katerem predstavljajo avtorje, ki so jih na festivalu spoznali s prvenci, so posebno priznanje namenili Janu Cvitkoviču in njegovemu celovečercu Družinica, ki je nastal tudi v koprodukciji RTV Slovenija. Zmagovalec v kategoriji Znova z nami je film Brez ljubezni ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva, so sporočili na uradnem zaprtju festivala.



V osrednjem programu, v katerem je tekmovalo 13 filmov, so posebno priznanje podelili celovečercu Parižanka francoske režiserke Leonore Serraille, ki je posnela zgodbo o neprilagojenosti posameznikov v sodobni družbi. Sicer pa so od 11. novembra na festivalu v petih tekmovalnih in več spremljevalnih programih predvajali več kot 100 filmov.

Uspešne koprodukcije držav nekdanje Jugoslavije

Zagrebški filmski festival so zaključili s celovečercem Žaba Elmirja Jukića. Gre za še enega režiserja iz BiH, njegov celovečerec pa je regionalna koprodukcija BiH, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije, ki so jo uresničili v okviru zagrebškega filmskega festivala in so jo za zaključek predvajali zunaj konkurence.

P. G.