Moskva: Policija na premieri Matilde prijela sedem verskih aktivistov

Film bodo predvajali v 2.200 kinematografih po Rusiji

25. oktober 2017 ob 12:47

Moskva - MMC RTV SLO

Po mesecih groženj, ki so jih prejemali ustvarjalci ruske zgodovinske drame Matilda, tudi premiera, ki se je glavna igralca zaradi varnostnih pomislekov nista udeležila, ni minila brez zapletov: policija je prijela sedem verskih aktivistov.



Moskovska premiera zgodovinske drame je zaradi številnih incidentov v preteklih mesecih potekala ob poostreni varnosti, kar pa vseeno ni preprečilo protestov verskih aktivistov, ki jih je policija prijela, ko so skušali protestirati pred kinodvorano, v kateri je bila premiera. Glavna igralca, Poljakinja Michalina Olszanska, ki igra Matildo, in Nemec Lars Eidinger, ki se je v filmu prelevil v carja, se premiere zaradi pomislekov o varnosti nista udeležila. "Na žalost sem prejel več groženj, zato sem se odločil, da ne pridem v Rusijo. Verjemite mi, moje srce je strto," je v sporočilu, ki so ga zavrteli pred premierno projekcijo, dejal nemški igralec.

"Prijeli so nekaj ljudi, potem pa se je vse umirilo. Mislim, da se spopadamo z bolnimi fantazijami manjše skupine ljudi," je po premieri dejal Grigorij Dobrigin, ki v filmu igra nadvojvodo Andreja, carjevega bratranca in pozneje Matildinega moža. Kot poroča Guardian, ima režiser filma Aleksej Učitelj na svoji strani številne vplivne podpornike, kar je razvidno tudi iz močne udeležbe na premieri.

Zgodba o zadnjem ruskem carju Nikolaju II., ki se je pred poroko s prihodnjo cesarico Aleksandro Fjodorovno zapletel v ljubezensko razmerje z balerino Matildo Kšesinsko, je v Rusiji dvigala prah že mesece. Ostro sta ji nasprotovala del konservativne javnosti in Pravoslavna cerkev, ki sta režiserju filma očitala skrunitev spomina na carja in žalitev čustev vernikov.

Ustvarjalci filma na čelu z režiserjem Učiteljem so prejeli številne grožnje, nasprotniki predvajanja filma pa so celo zažgali več kinematografov, kjer so film vrteli na predpremierah. Sredi septembra smo poročali tudi o aretacijah štirih ljudi, ki so jih osumili zažiga dveh avtomobilov, ki sta bila parkirana pred zgradbo, v kateri je pisarna režiserjevega odvetnika. V bližini so našli napis "Gori za Matildo". Še mesec prej so napadalci poskušali zažgati režiserjev filmski studio.

Film žali verska čustva?

Film prikazuje carja Nikolaja kot neodločnega, na ogled pa je tudi več prizorov spolnosti med carjem in balerino. Ostro kritiko je Učiteljev film sprožil predvsem pri zapriseženih nacionalistih in nekaterih pravoslavnih vernikih v Rusiji, ki ga imajo za bogokletno stvaritev. Ruska pravoslavna cerkev je namreč carja Nikolaja II. in njegovo družino leta 2000 povzdignila v svetnike.

Na čelu kampanje proti predvajanju je bila Natalija Poklonska, poslanka iz Krima, ki ima na steni v svoji pisarni portret carja. Zahteva, da se kar koli, kar bi lahko oskrunilo spomin na carja, prepove.

"Mislim, da začetek predvajanja filma ni le zmaga za film ali zame, temveč za vse dostojne ljudi, ki predstavljajo absolutno večino v Rusiji," je na novinarski konferenci pred torkovo premiero dejal Učitelj.

Kremelj: V filmu ni nič nezakonitega

Moskovske oblasti so pred dobrim mesecem sporočile, da se ne bodo vmešavale v delovanje kinodvoran in ne bodo prepovedale projekcij filma. Tiskovni predstavnik predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov je že pred časom obsodil nasilje verskih aktivistov, policija pa je prijela vodjo skupine verskih skrajnežev, ki je napovedal, da bodo požgali kinodvorane, ki bodo predvajale film. Iz urada generalnega državnega tožilca so sporočili, da v filmu ni nič takega, kar bi bilo v nasprotju z zakoni, s čimer so zavrnili pritožbe Polanske.

Prvi konec tedna bo varnost v kinematografih okrepljena

Kljub podpori oblasti so se organizatorji odločili, da bodo med prvim koncem tedna predvajanja filma v kinodvoranah poskrbeli za dodatno varovanje, potem pa se bodo odločili o morebitnem podaljšanju poostrene varnosti. Po besedah Alekseja Rjazanceva, direktorja distribucijskega podjetja Caro-Premier, bodo film predvajali v 2.200 kinematografih po državi, s čimer se uvršča med najširše distribuirane ruske produkcije doslej. "Prejeli smo več pisem z grožnjami, toda policija v posameznih regijah se je odzvala zelo hitro."

V ponedeljek je 91-letna vdova carjevega nečaka Olga Kulikovska Romanova v videonagovoru pozvala Putina, naj ne dovoli predvajanja filma v Rusiji. Film je označila za nemoralen in zloben. Po njenem mnenju gre za "poskus, očitno protiruskih sil, da bi zanetile nemir v državi, s tem ko spodkopavajo njen duhovni temelj."

K. T.