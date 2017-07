Mostro odpira Paynova satira s "skrčenim" Mattom Damonom

Zgodnja napoved bitke za filmske nagrade

16. julij 2017 ob 10:59

Benetke - MMC RTV SLO

Častna vloga filma, ki bo 30. avgusta odprl beneški filmski festival, je pripadla novemu izdelku, ki ga podpisuje Alexander Payne: Downsizing.

Paynov film je fantazijska črna komedija o moškem (igra ga Matt Damon), ki se sprašuje o tem, kakšno bi bilo njegovo življenje, če bi se skrčil in se za telesno pomanjšanje tudi odloči. Igralsko zasedbo v tej družbeni satiri zaokrožajo Laura Dern, Kirsten Wiig, Christoph Waltz in Jason Sudeikis.

Kot poroča cehovski medij Variety, se bo s tem projektom studio Paramount vključil v tekmo za oskarje, saj Mostra velja za pomembno odskočno desko pred prihodom sezone najuglednejših filmskih nagrad. Prav tam je denimo lani doživel premiero muzikal Dežela La La, ki je pozneje dobil 14 oskarjevskih nominacij, a na koncu ostal brez zlatega kipca za najboljši film.

V zadnjih petih letih sta še dva favorita za oskarja za najboljši film, Birdman (2014) Alejandra Inarittuja in pred njim Gravitacija (2013) še enega Mehičana, Alfonsa Cuarona, odprla beneški filmski festival.

Tudi Payne je prekaljen maček, ko gre za filmske nagrade, njegovi Nebraska, Gospod Schmidt in Stranpota so prejeli po več nominacij za oskarje, zadnja komična drama je nato slavila v kategoriji prirejenega scenarija. Zgodbo za Downsizing je režiser skupaj z Jimom Taylorjem pisal že v času sedemletnega premora med filmoma Stranpota (2004) in Potomci (2011), a je snemanje nato preložil.

Predsednica žirije 74. beneškega filmskega festivala, ki bo potekal med 30. avgustom in 9. septembrom, bo z oskarjem nagrajena ameriška igralka Annette Bening, po več kot desetletju prva ženska na tem položaju po francoski filmski divi Catherine Deneuve.

A. K.