Motovun nagrajuje Šerbedžijo in Nadarevića za pol stoletja zvestobe filmu

Hrib filmov se letos poklanja Berlinu

6. junij 2018 ob 19:20

Motovun - MMC RTV SLO, STA

Ko sta si leta nazaj Rade Šerbedžija in Mustafa Nadarević delila študentsko sobo v Zagrebu, sta morda že slutila, da bosta vse življenje ostala velika prijatelja, gotovo pa ne, da bosta nekega dne v Motovunu skupaj prevzemala jubilejno nagrado. Pomembni igralski figuri hrvaške kinematografije imata za seboj pet desetletij dolgo kariero, zaradi česar po mnenju organizatorjev festivala zaslužita posebno priznanje.

Legendi hrvaškega gledališča in kinematografije sta pol stoletja zvesta igralski umetnosti, so spomnili podeljevalci nagrade, ob tem pa pohvalili njuno vztrajnost v hrvaškem filmu, ki nikoli ni bil prav prizanesljiv do svojih otrok.

Mustafa Nadarević je v svoji dolgoletni karieri prevzel več kot 150 gledaliških vlog ter posnel več kot 60 celovečercev, televizijskih dram in nadaljevank. Sodeloval je z največjimi režiserji jugoslovanskega, hrvaškega in bosansko-hercegovskega filma. Med vidnejšimi vlogami so tiste v celovečercih Oče na službeni poti, Nikogaršnja zemlja, Pri stricu Idrizu in druge.

Starejše generacije ne bodo pozabile njegove vloge Leoneja Glembaja iz filmske različice drame Miroslava Krleža Gospodje Glembajevi v režiji Antuna Vrdoljaka iz leta 1988. Mlajšim gledalcem pa je znan kot Izet Fazlinović iz humoristične nadaljevanke Nor, zmeden, normalen.

Največji krležijanec med igralci

O Radetu Šerbedžiji beremo v utemeljitvi, da je "največji krležijanec med igralci". Bil je velika zvezda jugoslovanskega filma, v času vojne je postal nezaželena oseba. Ko se je z družino nastanil v Londonu, je prejel vlogo v makedonskem filmu Pred dežjem, ki je bil zmagovalec beneškega filmskega festivala. Šerbedžija je prejel posebno nagrado kritike, vloga pa mu je odprla vrata Hollywooda.

Med njegovimi številnimi vlogami so spomnili na televizijsko nadaljevanko Berači in sinovi, pa tudi številne filmske nastope, predvsem v filmih režiserja Živojina Pavlovića, kot so Rdeče klasje, Hajka in Dezerter. Šerbedžija je svoje prve begunske dneve preživel tudi v Ljubljani, so še zapisali organizatorji. Je tudi redni profesor igre na reški univerzi in eden utemeljiteljev Ulysses gledališča na Brionih.

Iz Berlina v ozke istrske uličice

Motovunski festival, ki bo v idiličnem istrskem mestecu potekal med 24. in 28. julijem, je letos namesto države kot partnersko mesto k sodelovanju povabili Berlin. Nemško prestolnico bodo predstavili prek filmov in umetnikov ter slik in zvokov. Kot so že pred časom sporočili, bodo na hrib filmov letos prispeli Berlin, 20 filmov, trije koncerti, posebna razstava, performans in ulična umetnost. Z berlinskih ulic bomo to pripeljali v ozke ulice Motovuna.

V sklopu priljubljenega programa Država partnerka bo festival predstavil filme in umetniško sceno enega najživahnejših kulturnih središč Evrope in sveta: "Že več kot stoletje je Berlin magnet za ljudi, ki ljubijo in ustvarjajo umetnost, v zadnjih letih pa je v najboljši formi," so zapisali organizatorji filmskega festivala.

Kamen v mozaik multikulturnega Berlina bodo po napovedih dodali domači ustvarjalci, režiserji, igralci, slikarji, pisatelji, videoumetniki, fotografi in oblikovalci.

V Berlinu, večnem navdihu za cineaste sveta, vsako leto v njem posnamejo okrog 300 filmov, nekaj sto filmov pa jih v svojih naslovih spominja na to mesto. V posebnem programu Mesto partner bo v Motovunu na ogled 20 naslovov – antologijskih, kultnih zgodb o mestu in ljudeh, njegovih umetnikih in njegovi glasbi.

Berlin so opevali največji glasbeniki našega časa, od Marlene Dietrich, Davida Bowieja, Louja Reeda, R.E.M., Nicka Cava in Leonarda Cohena do Sex Pistols, U2, Pink Floyd, The Ramones in Einstürzende Neubauten, pogosto pa so v mestu tudi živeli.

