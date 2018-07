Motovunski festival z več kot sto filmi, med njimi trojica z naših tal

21. festival na hrvaškem "hribu filmov"

10. julij 2018 ob 18:17

Motovun - MMC RTV SLO, STA

Letošnji filmski festival v Motovunu na Hrvaškem prinaša projekcije več kot 100 filmov, med katerimi bodo tudi trije slovenski, in sicer Električne sanje Gregorja Baumana, Jaz sem Petre Trampuž Bocevske in Gajin svet Petra Bratuše.

Projektorje bodo na "hribu filmov" zagnali 24. julija in kot beremo na spletni strani letošnje izvedbe festivala, se bodo s tem začele vrstiti podobe z različnih koncev sveta: od drobnega kriminalca iz Švedske in danske sponzoriranke, prek britanske novinarke in borca Islamske države do ruskih rokerjev in kolumbijskih plačanih morilcev.

19 celovečercev v tekmovalnem programu

Do 28. junija bodo v osrednjem tekmovalnem programu predvajali 19 celovečercev, v program pa so uvrstili tudi nekatere manj znane filme, za katere organizatorji domnevajo, da bodo postali velike festivalske uspešnice.

Direktor festivala Igor Mirković je napovedal vrsto "sijajnih gostov". Poleg režiserja Rubena Östlunda, ki je bil nominiran za oskarja za film Kvadrat, s katerim je osvojil zlato palmo v Cannesu. Tudi sicer v Motovunu pričakujejo režiserje iz več evropskih držav.

Natančen program 21. filmskega festivala Motovun si lahko pogledate na tej povezavi.



Častna gosta bosta hrvaška igralca Mustafa Nadarević in Rade Šerbedžija, ki bosta prejela nagrado za 50 let filmskega ustvarjanja. V Motovunu bodo predvajali tudi celovečerce, v katerih sta ustvarila nepozabne vloge v zadnjega pol stoletja.

Nasilje v Kolumbiji in rok v Sovjetski zvezi

Po mnenju Mirkovića bosta vrhunec festivala dve filmski projekciji, in sicer kriminalka kolumbijske režiserke Laure More Ubiti Jezusa, ki govori o nasilju v Kolumbiji, in film ruskega režiserja Kirila Serebrenikova Poletje, ki govori o začetku roka v začetku 80. let minulega stoletja v Sovjetski zvezi.

Partner Berlin, sodelavka Kranjska Gora

V nasprotju s preteklimi leti tokrat festival nima države partnerke, temveč partnersko mesto – Berlin, iz katerega bodo prišli številni filmski ustvarjalci, v spremljevalnem programu pa bodo prikazali filme berlinskih avtorjev.

Kot je povedal direktor festivala: "Naš berlinski program vključuje 20 filmov, ki pa niso zgolj nemški, vendar zagotovo vključujejo ustvarjalce iz vsaj sedmih različnih držav." Berlin je na neki način srce umetniške Evrope ravno zato, ker tja odhaja toliko različnih režiserjev, ki ustvarjajo vsebinsko bogate in pisane filme, meni Mirković.

Omenil je tudi sodelovanje s tretjim mednarodnim filmskim festivalom v Kranjski Gori. "Letos prvič sodelujemo, tako da gre v glavnem le za začetke in manjše usluge, v prihodnosti pa upam, da bomo sodelovali v večji meri," je povedal.

Slovenska filmska trobojnica v Motovunu

Električne sanje, dokumentarni film o začetniku slovenske popularne elektronske glasbe Mihi Kralju, bodo predvajali v programu celovečernih filmov. Dokumentarec v režiji Dušana Moravca je nastal v produkciji RTV Slovenija in bo jeseni tudi na sporedu Televizije Slovenija.

Film Jaz sem, ki ga bodo predvajali v programu Motovunskih kratkih, pa je zgodba o modernem Robinu Hoodu skozi oči moža, ki je izgubil očeta in se znova znašel sam s starimi strahovi.

Gajin svet spada pod otroški program festivala in opozarja na težave, ki obravnava tematike, kot so ločitev staršev, odtujenost v družini in nevarnosti svetovnega spleta ter družbenih omrežij.

P. G.