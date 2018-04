Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Močno zadolženi Mozart je leta 1791 naročilo za Rekviem sprva hotel zavrniti, vendar ga je sprejel zaradi dobrega plačila. Skladatelju, ki je to mašo za umrle zlagal še na smrtni postelji, je ni uspelo dokončati. Rekviem je pozneje dokončal njegov učenec in pomočnik Franz Xaver Süssmayr (1766-1803), premiero pa je doživel leta 1793. Foto: Avstrijska narodna knjižnica Avstrijska narodna knjižnica ob svoji 650. obletnici ustanovitve vse leto prireja razstave pod skupnim naslovom Zakladnica znanja. Na ogled bodo še drugi dragoceni in občutljivi eksponati, ki sicer iz konzervatorskih razlogov ne morejo biti klasično razstavljeni. Foto: EPA Sorodne novice Najdena že odpisana partitura Kurta Weilla, med drugim Brechtovega sodelavca Veličastni Mozartov Rekviem odpira novo sezono Kromatike Bachov arhiv začenja digitalizacijo več sto notnih rokopisov

Mozartov rokopis Rekviema zgolj v tem mesecu postavljen na ogled na Dunaju

Ob 650. jubileju Avstrijske narodne knjižnice

6. april 2018 ob 13:52

Dunaj - MMC RTV SLO

Do konca aprila je v Avstrijski narodni knjižnici razstavljen rokopis Mozartovega Rekviema, torej enega najpomembnejših skladateljskih rokopisov na svetu, ki ga še danes obdaja tančica skrivnosti in legend.

Leta 1756 v Salzburgu rojeni skladatelj Wolfgang Amadeus Mozart je Rekviem ustvaril po naročilu. Z željo, da zloži mašo za umrle, je v poletnih mesecih leta 1791 k njemu prišel v črno oblečen in zamaskiran moški. Mozart, ki je bil globoko v dolgovih in šibkega zdravja, je sprva nameraval skrivnostneževo naročilo zavrniti, vendar je nato vendarle privolil zaradi izdatnosti ponujene vsote.

Načrtovana polastitev Mozartovega dela

Pozneje je bilo razkrito, da je naročilo maše za umrle v spomin na prezgodaj umrlo ženo prišlo od grofa Walsegg-Stuppacha. Zaradi grofovega načrta, da se sam podpiše pod skladateljevo stvaritev, je želel, da bi njegovo naročilo ostalo anonimno.

Mozart se je takoj lotil skladanja, ustvarjal je celo na smrtni postelji. Ne le to, skladatelj je bil prepričan, da piše pogrebno mašo zase. Istočasno je skladal tudi operi Čarobna piščal in Titus, zaradi česar mu Rekviema ni uspelo dokončati. Umrl je namreč na začetku decembra 1791, star zgolj 35 let. Pokopali so ga na pokopališču St. Marx, zgodovinski viri pa pričajo, da se je pogreba udeležila manj kot deseterica ljudi.

Nikoli najdeni posmrtni ostanki

Ker je umrl kot revež, so ga pokopali v skupnem grobu in tako tudi niso nikoli našli njegovih posmrtnih ostankov. Mozartov Rekviem je pozneje dokončal njegov učenec in pomočnik Franz Xaver Süssmayr (1766-1803), prvikrat pa so ga izvedli na Dunaju leta 1793.

Knjižnica razodeva svojo zakladnico znanja

Od leta 1938 ta dragoceni rokopis hrani Avstrijska narodna knjižnica, ki ga zdaj postavlja na ogled na posebni razstavi, organizirani v razkošni dvorani Prunksaal v sklopu razstav, naslovljenem Zakladnica znanja. "Tukaj bodo na ogled eksponati, ki jih boste mogoče lahko videli le enkrat v življenju," je dejala Johanna Rachinger, generalna direktorica knjižnice, ki letos praznuje 650. obletnico ustanovitve.

P. G.