Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 11 glasov Ocenite to novico! MTV je vpeljal dve novosti pri nagradah, ki jih vsako leto podeljuje filmskim stvaritvam. Odslej poleg filmov nagrajuje tudi televizijske presežke, a bolj odmevna je združitev do zdaj ločenih ženskih in moških igralskih kategorij. Prva je v tej kategoriji slavila Emma Watson. Foto: Reuters Voditelj Adam Devine, "milenijski odgovor na Jacka Blacka", je bil deležen mlačnih - ali pa kar negativnih recenzij. Foto: Reuters 15 let po tem, ko sta Sean William Scott in Jason Biggs nagrado za najboljši poljub dobila za komični skeč v Ameriški piti 2, je napredek očiten: Ashton Sanders in Jharrel Jerome sta zlati pokovki dobila za legitimen, nezafrkantski poljub v srce parajoči drami Mesečina Foto: Reuters Hvala Franciji, da so se odločili pravilno. Trevor Noah Ekipa mulcev iz serije Stranger Things: za seboj imajo vsekakor zmagovalno leto. Nagradil jih je tudi MTV. Foto: Reuters Sorodne novice Najboljši igralec je lahko samo en, MTV odslej brez razlik med spoloma Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

MTV prvo "spolno nevtralno" igralsko nagrado podelil Emmi Watson

Lepotica in zver je film leta po MTV-jevi izbiri

8. maj 2017 ob 10:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

MTV-ju ne bo nihče očital, da niso vključujoči: na svoji tradicionalni podelitvi zlatih pokovk so zvezde malih zaslonov postavili ob bok tistim z velikih platen; v eno samo kategorijo so združili igralce obeh spolov, z zmagovalnega podija pa je bilo slišati celo vrsto govorov v podporo raznolikosti.

Ena od osrednjih slavljenk večera na podelitvi MTV-jevi filmskih in televizijskih nagrad je bila Emma Watson - najboljša igralka je postala v kategoriji, ki je vključevala moške in ženske. "Prva igralska nagrada v zgodovini, ki ne ločuje na podlagi spola - sposobnosti, da se postaviš v čevlje nekoga drugega, po mojem ni treba razdeliti v dve kategoriji," je v svoji zahvali izpostavila tudi Watsonova. Zahvalila se je tudi podeljevalki, Asii Kate Dillon, igralki, ki ne pristaja na binarno delitev spolov: "Hvala, da me izobražuješ tako potrpežljivo in vključujoče".



Lepotica in zver je postala tudi najboljši film leta. Za parodijo si je muzikal že v uvodni točki "sposodil" voditelj Adam Devine: preoblečen v Zver se je vrtel s svojo Belle (Hailee Steinfeld) in pel v duetu z gospo Potts (Rebel Wilson). Vskočil je celo eden od resničnih zvezdnikov filma, Josh Gad: na melodijo enega od Gastonovih songov je odpel nekaj verzov o filmu Logan.

Najsrboritejše borke proti sistemu

Pri MTV-ju so posodobili klasično kategorijo najboljšega spopada: zdaj je to Najboljši boj proti sistemu, nagrada pa je šla v roke igralski zasedbi filma Skriti faktorji (Hidden Figures). "Ta film je bil večji od vseh nas. Razumele smo, kaj je naša naloga - da je to poglavje preteklosti, ki ga je treba na novo vsaditi v kri in žile ameriške zgodovine," je v imenu ekipe povedala Taraji P. Henson."Zame je bil to pomembno, ker sem odraščala z zavestjo - nihče mi ni izrecno rekel, da se punce ne morejo ukvarjati z znanostjo in matematiko, ampak to se je razumelo. Kot se je razumelo, da je naravoslovje za fante ... moje poslanstvo in poslanstvo vseh, ki so se ukvarjali s tem filmom, je postalo, da porušimo ta mit."

Najboljši poljub zaznamuje odmik od heteronormativnosti

Ena od najbolj priljubljenih klasičnih MTV-jevih nagrad, tista za najboljši poljub, je šla k zvezdnikoma drame Mesečina, Ashtonu Sandersu in Jharrelu Jeromu. Zlato pokovko jima je prinesel prizor poljuba na plaži. "Ta nagrada je večja od Jharrella in mene," je prepričan Sanders. "Predstavlja več kot samo poljub. To je za tiste, ki se počutijo kot Drugi, kot neprilagojeni. To je za nas."

Zmagovalna formula: nostalgija po osemdesetih

Zvezdnica Netflixove serije Stranger Things Millie Bobby Brown je v solzah prišla po zlato pokovko za najboljšo igralko v seriji. Kmalu so se ji na odru pridružili še soigralci, saj je znanstveno-fantastična srhljivka Stranger Things postala tudi najboljša serija leta. Mladiči na odru so se zahvalili producentom, MTV-ju, oboževalcem - in seveda svojim staršem. "Brez njih nas dobesedno ne bi bilo tukaj," je izpostavil Gaten Matarazzo.

Brez omemb Paula Walkerja ne gre

Zvezdnik franšize Hitri in drzni Vin Diesel, stalni gost na MTV-jevih podelitvah, se je na odru pridružil svoji "družini" (Jordana Brewster, Tyrese Gibson in Michelle Rodriguez) ter se zahvalil za "nagrado generacije", ki jo je prejela akcijska saga. "Leta 2002 je MTV na tem odru meni in Paulu Walkerju izročil nagrado za najboljši par," je spomnil. Zahvalil se je seveda svojemu pokojnemu prijatelju "Pablu" ter "generaciji, ki je sprejela multikulturni film".

Med ostalimi nagrajenci sta bila še Hugh Jackman in Dafne Keen za najboljši par (Logan), Trevor Noah za najboljšega voditelja (The Daily Show), serija Blackish za najboljšo ameriško zgodbo, Daniel Kaluuya za na naslednjo generacijo (Zbeži!) ter Milo Ventimiglia in Lonnie Chavis za najboljšo "sentimentalko" (This Is Us).

A. J.