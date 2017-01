Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Film je dobil nagrado za najboljšo režijo na letošnjem festivalu v Cannesu. Foto: Kinodvor Lahko najdemo povezavo med kompromisom, korupcijo, vzgojo in revščino? Lahko svoje otroke vzgojimo drugače, kot smo bili vzgojeni sami? Cristian Mungiu Cristian Mungiu (1968) velja za enega pomembnejših predstavnikov tako imenovanega novega vala romunskih režiserjev, ki je na začetku 21. stoletja Romunijo postavil na svetovni filmski zemljevid. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mungiujeva Matura: za (lastne) otroke le najboljše, a za kakšno ceno

Drama o vrednotah, vzgoji, kompromisih in korupciji

11. januar 2017 ob 18:48,

zadnji poseg: 11. januar 2017 ob 23:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ali cilji upravičujejo sredstva, ko gre za blaginjo naših otrok? Cristian Mungiu odgovor na to težavno vprašanje išče v novem filmu Matura.

Romeo Aldea, 49-letni zdravnik iz Transilvanije, vzgaja hčerko Elizo v želji, da bi po dopolnjenem osemnajstem letu odpotovala na študij v tujino. Vse se odvija po očetovem načrtu. Elizi se obeta štipendija za študij psihologije v Veliki Britaniji, opraviti mora le še maturo, kar je za odlično dijakinjo le formalnost. Toda grozljivi incident, ki se pripeti na dan pred prvim pisnim izpitom, postavi na kocko dekletovo prihodnost. Romeo mora sprejeti težko odločitev. Za nastali položaj je sicer mogoče najti rešitve, a te kršijo načela, ki jih je kot oče doslej vcepljal svoji hčeri.

Prvak romunskega novega vala Cristian Mungiu se v trpki, realistični moralni drami o vrednotah, vzgoji, kompromisih in korupciji loti težavnega vprašanja, ali cilji upravičujejo sredstva, ko gre za blaginjo naših otrok. Film je dobil nagrado za najboljšo režijo na letošnjem festivalu v Cannesu.

V Kinodvoru so ob premieri Mature načrtovali pogovor z avtorjem, a je moral obisk zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer in posledične odpovedi letalskih prevozov iz Bukarešte odpovedati. Namesto tega je bil po predvajanju filma predviden klepet z Mungiujem prek Skypa.

"Matura je zgodba o kompromisih in načelih, odločitvah in izbirah, individualizmu in solidarnosti, pa tudi o vzgoji, družini in staranju. To je zgodba o staršu, ki se sprašuje, kaj je najboljše za njegovega otroka. Naj se ta čim bolje znajde v resničnem svetu ali naj se vselej trudi biti pošten in spreminjati svet na bolje? /…/ Zgodba Romea Aldee je tudi zgodba o družbi in njenih institucijah. Lahko najdemo povezavo med kompromisom, korupcijo, vzgojo in revščino? Lahko svoje otroke vzgojimo drugače, kot smo bili vzgojeni sami? Pripovedno bistvo takšnega filma ne tiči v natančnem pojasnjevanju vseh tem in pomenov, ampak v težnji, da jim prepušča prosto pot. Jezik je vedno abstrakten, komunikacija vselej netočna, detajli včasih sporočajo toliko vsebine kot zgodba v celoti. Specifičnost filmske umetnosti je natanko v podrobnostih, ki jih lahko zaznamo edino ob gledanju filma: v neprevedljivi drži, nedoločljivem občutku, nejasnem stanju duha – v stvareh, ki jih ne moremo izreči z besedami," je o svojem najnovejšem izdelku povedal režiser in scenarist.

