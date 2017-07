Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Z novo postavitvijo v mestu ohranjajo v Murski Soboti spomin na Murin park slovenske skulpture. Foto: Mestna občina Murska Sobota Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Murine skulpture odslej med murskosoboškimi bloki

Dragocen prerez vrhunskega slovenskega kiparstva

14. julij 2017 ob 17:28

Murska Sobota - MMC RTV SLO

S propadom Mure so v njeno stečajno maso prešle tudi številne umetnine, z nakupom katerih je tovarna modne konfekcije v prejšnjem stoletju podpirala umetniško ustvarjanje pri nas. Pomurski muzej in murskosoboška galerija sta s pomočjo občine ta dela odkupila, del teh pa so zdaj v Murski Soboti razstavili na prostem.

S tem je postal velik del Murine zbirke javni spomenik. Medtem ko je deset odkupljenih slik na ogled v stalni zbirki Galerije Murska Sobota, dopolnjujejo skulpture površine modernističnega okolja blokov v ulici Štefana Kovača, ki jih je leta 1956 projektiral murskosoboški arhitekt Feri Novak.

Murin park slovenske skulpture

Mura je pred desetletji kupovala številne slike in kipe vrhunskih slovenskih umetnikov. V osemdesetih letih je sprejela avtorski projekt umetnostnega zgodovinarja in profesorja Staneta Bernika – Murin park slovenske skulpture. Bernik si je zamislil, da se v okolje tovarniškega kompleksa, katerega objekte so v prostorskem smislu povezovali zelenice in primerna hortikulturna ureditev, postavi serija skulptur vrhunskih slovenskih umetnikov.

Najbolj kakovosten prerez slovenskega slikarstva tistega časa

Prenovljeno zbirko Murinih skulptur so pripravili v sklopu občinskega praznika, umetnostni zgodovinar Janez Balažic pa je ob tej priložnosti napisal, da je zdaj mestu vrnjeno tisto, kar mu je umanjkalo v javni plastiki in kar je Mura zastavila znotraj svojega prostora. Na tem mestu zbrani kiparji po njegovih besedah prinašajo najbolj kakovosten prerez sodobnega slovenskega kiparstva tistega časa.

V Muri so po projektu postavili devet skulptur avtorjev, katerih dela s svojo kakovostjo še danes kažejo reprezentativnost slovenskega kiparstva. V zbirki so bila dela Slavka Tihca, Luja Vodopivca, Petra Černeta, Dušana Tršarja, Janeza Boljke, Toneta Demšarja, Dragice Čadež, Janeza Lenassija in Mojce Smerdu.

Ker so bile nekatere skulpture precej poškodovane, so jih pred postavitvijo v novem prostoru tudi s finančno pomočjo mestne občine restavrirali. Ob tem so na stavbo pošte namestili tudi železno instalacijo Gorička pokrajina iz leta 1963 prekmurskega akademskega slikarja Ladislava Danča.

M. K.