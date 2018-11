Maja Godina Golija prejme Murkovo nangrado za obsežen in kakovosten znanstveni opus s področja raziskav urbane kulture. Foto: ZRC SAZU Jernej Mlekuž je nagrajen za izjemen prispevek k raziskovanju, vrednotenju in popularizaciji slovenskih jedi. Foto: Založba Beletrina Dodaj v

Murkova nagrada Maji Godina Golija

Priznanje Jerneju Mlekužu za popularizacijo slovenskih jedi

11. november 2018 ob 11:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovensko etnološko društvo (SED) letošnjo Murkovo nagrado namenja Maji Godina Golija, katere pionirske raziskave in objave na temo etnologije mest so "nekaj več od pionirstva: so nesporen zagon vsem etnološkim in drugim raziskavam mest", beremo v utemeljitvi.

Nagrajujejo joza obsežen in kakovosten znanstveni opus s področja raziskav urbane kulture. Dolgoletno etnološko delovanje Maje Godina Golija, njeno vztrajno prizadevanje za natančno, poglobljeno strokovnost na eni strani in široko odmevno pojavnost na drugi, kažejo na njen širok spekter delovanja, hkrati pa so v komisiji za nagrade poudarili, da je nagrajenka vztrajna zagovornica visokih standardov v etnologiji.

Podelitev nagrad Slovenskega etnološkega društva je bilo v Podjetniškem pospeševalniku Katapult. Podelili so tudi Murkovo priznanje, ki ga je prejel Jernej Mlekuž za izjemen prispevek k raziskovanju, vrednotenju in popularizaciji slovenskih jedi. Med njegovimi najbolj opaznimi deli je I feel kranjska kobasica. Kako je kranjska kobasica podigla slovenski narod, ki je izšla pri zagrebški založbi Srednja Evropa, odmevno pa je bilo tudi delo Kranjsko klobasanje (založba Beletrina). "Mlekuž je eden tistih etnologov, ki raziskave načina življenja najraje povezuje z banalnimi vidiki vsakdana, z materialno kulturo, tudi s prehrano in s časopisnim papirjem," piše v utemeljitvi nagrade.

Nagrada skrbnikoma Časarovega mlina

Murkovo listino sta dobila Anica in Zvone Petje, lastnika in skrbnika Časarovega mlina, za ohranjanje in revitalizacijo snovne kulturne dediščine. "Murkova listina predstavlja priznanje za njuno dosedanje delo in upamo, da tudi dodaten motiv za nadaljevanje njunih vizij in ohranjanje etnološke dediščine," je zapisala letošnja komisija, ki so jo ob predsedniku Marku Terseglavu sestavljali še člani Katlin Hirnok, Jelka Pšajd in Tomaž Simetinger.

Zbrane je na današnji podelitvi nagrad nagovorila predsednica SED Alenka Černelič Krošelj, slavnostna govornica je bila lanskoletna Murkova nagrajenka Jana Mlakar Adamič. Na podelitvi sta spregovorili tudi trboveljska županja Jasna Gabrič in generalna direktorica direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo Ksenija Kovačec Naglič.

SED je nagrade, ki nosijo naslov po njihovem znanstvenem in strokovnem vzorniku Matiji Murku letos podelilo 32 leto zapored. Matija Murko (1861-1952) je deloval na številnih področjih, etnologi in kulturni antropologi pa ga opredeljujejo kot utemeljitelja etnologije kot znanosti.

M. K.