Musica Creativa: Mladi iz več kot 40 slovenskih godb združili moči

Prvi koncert v soboto, zadnji v nedeljo

26. avgust 2017 ob 13:41

Izola - MMC RTV SLO

V organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Zveze slovenskih godb v v Izoli poteka že 37. poletni tabor mladih godbenic in godbenikov Musica Creativa.

Prvi koncert bodo mladi glasbeniki izvedli v letnem kinu Arrigoni v Izoli drevi ob 20.00, tabor pa se bo v nedeljo ob 19.00 končal v Avditoriju Portorož s koncertom Pihalnega orkestra Musica creativa pod taktirko Boštjana Dimnika. Vstop na oba večera bo prost, na sporedu pa bodo dela Ludwiga van Beethovna, Toshia Mashime, Philipa Sparka, Berta Appermonta, Tomaža Habeta in Mojmirja Sepeta.

V Pihalnem orkestru Musica creativa, ki je zaživel med v nedeljo, 20. avgusta, v Izoli, sodeluje devetdeset mladih godbenic in godbenikov v starosti 11 do 30 let, ki prihajajo iz več kot štiridesetih slovenskih godb, pa tudi iz Avstrije in Italije. 90 odstotkov nastopajočih godbenic in godbenikov je mlajših od 18 let. Njihovi mentorji so Vanja Ivanković in Kaja Romih za flavto, Jakob Bobek za klarinet, Špela Loti Knoll za oboo, Dejan Rihtarič za fagot, Betka Bizjak Kotnik za saksofon, Aleš Klančar in Miha Salobir za trobento, Nikica Banjac za rog, Domen Gantar za pozavno in evfonij, Rok Vilhar za tubo in Mitja Tavčar za tolkala.

Tradicija taborov, ki jih Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Zveza slovenskih godb organizirata za mlade godbenice in godbenike, je dolga, saj je bil prvi že leta 1979 v Ljutomeru. V vsem tem času so organizatorji udeležencem ponudili številna nova znanja, izobraževanje pri vrhunskih mentorjih iz Slovenije in tujine in možnost delovanja na področju godbeništva na višji ravni. Namen tabora je poleg izobraževalnega in razvojnega dela z mladimi tudi sestaviti slovenski mladinski pihalni orkester pod taktirko znanega in kakovostnega dirigenta. Do zdaj so orkestru že dirigirali Alojz Zupan, Jože Hribovšek, Simon Robinson, Miro Saje, Jan Cober, Boštjan Dimnik, Gregor Kovačič, Marjan Grdadolnik, Mitja Dragolič, Gašper Salobir in drugi.

"Prvotno poslanstvo izobraževanja mladih godbenic in godbenikov je Musica creativa že davno prerasla. Postala je nepogrešljiv del godbeniške scene tako za mlade glasbenike kot poslušalce, saj vedno spoznajo nove in nove možnosti, ki jih prinaša razvoj svetovnega godbeništva," so zapisali pri JSKD-ju in dodali: "Godbeništvo je v Sloveniji dobro razvejano in ima pomembno vlogo v vsakdanjem življenju, v zadnjem času pa imajo koncerti godb prav tako vedno več občinstva. Glasba odpira vrata mladim, ki iz šole prehajajo v svet: v svet dela, kulture, intelektualnih dejavnosti in človeških vplivov ter součinkovanj. Zato moramo izkoristiti ta dar, dar glasbe in umetnosti, ki sta v življenju vsakega otroka in mladostnika neprecenljiva."

A. K.