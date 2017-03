Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odprtju hiše v pristaniškem mestu so prisostvovali tudi vojni veterani. Foto: EPA Stalna razstava se razteza na 5.000 kvadratnih metrih. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Muzej druge svetovne vojne v Gdansku: v središču poljska izkušnja

Lovke ultrakonservativne vlade ga (še) niso dosegle

28. marec 2017 ob 09:20

Gdansk - MMC RTV SLO/STA

Največji zgodovinski muzej na Poljskem stoji nedaleč od starega mestnega jedra Gdanska, blizu katerega se je 1. septembra 1939 začela invazija Nemčije.

Po večmesečnem sporu s konservativno poljsko vlado so prejšnji teden v Gdansku odprli muzej druge svetovne vojne. Glavna razstava, ki se razteza na skoraj 5.000 kvadratnih metrih, prikazuje poljsko izkušnjo v vojni ter jo postavlja v evropski in svetovni kontekst, je povedal ustanovitelj muzeja Pawel Machcewicz. "Prizadevamo si, da bi predstavili celostno podobo vojne," je še dodal Machcewicz.

Konservativna poljska vlada je projekt, ki so si ga pred približno osmimi leti zastavili njeni predhodniki, večkrat kritizirala. Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, so se kulturni politiki v Varšavi pritoževali, da je na razstavi premalo poudarjena poljska perspektiva, in pospeševali prevzem institucije.

Vladna stranka Zakon in pravičnost (PiS) je zagovarjala združitev z drugim muzejem, ker bi to prihranilo sredstva, čeprav, kot je januarja poročal britanski Guardian, obstoji samo na papirju in bi ga bilo treba še zgraditi. Snovalci muzeja, posvečenega drugi svetovni vojni, iz ekipe direktorja Machcewicza pa so se bali, da bi vladajoča stranka tako lahko nastavila novo vodstvo in spremenila razstavo.

Odšli so na sodišče, ki je sprva prisodilo njim v prid, nato pa odločitev zavrglo in dovolilo ministrstvu, da nadaljuje svoje načrte. Muzej druge svetovne vojne v Gdansku je sicer po poročanju omenjenega britanskega časopisa ena zadnjih kulturnih ustanov na Poljskem, ki jih ultrakonservativna poljska vlada še ne obvladuje.

Gradnjo muzeja je podpiral nekdanji poljski premier in zdajšnji predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, rojen v Gdansku. V arhitekturnem natečaju, v katerega žiriji sta bila med drugim arhitekt Daniel Libeskind in umetnostni zgodovinar Jack Lohman, so za zasnovo stavbe izbrali arhitekturni studio Kwadrat iz bližnjega mesta Gdynia.

