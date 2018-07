Muzej pod oblaki ali Bondov brlog v hladnem osrčju avstrijskih Alp

Na kraju, kjer so snemali Spectre

16. julij 2018 ob 17:50

Sölden - MMC RTV SLO

Na nekaj več kot 3.000 metrov nadmorske višine v osrčju avstrijskih Alp, kjer so pred dobrimi tremi leti snemali 24. filmsko poglavje o Jamesu Bondu, so pred nedavnim odprli vizualno instalacijo, pravzaprav gre bolj za muzej, posvečen temu slavnemu britanskemu tajnemu agentu.

Muzej so postavili na vrhu Gaislachkogla nad tirolskim mestom Sölden, ki je nekoč služil za kuliso doslej zadnjega filma v franšizi, Sepctra iz leta 2015. Obiskovalci se ob vzponu z vlečnico na vrhu najprej srečajo s sodobno arhitekturo, robustno betonsko-stekleno strukturo, ki dramatično visi z vzpetine, v notranjosti pa ponuja izjemen razgled čez avstrijske vršace.

Režiser Sam Mendes je v Söldnu, enem priljubljenejših smučarskih središč v Avstriji, posnel nekaj ključnih prizorov filma. Pozorni gledalci bodo prepoznali nekaj lokacij iz filma: jekleno-steklena klinika, kjer dela Madeleine (Lea Seydoux), je dejanska restavracija tik ob vlečnici oziroma v neposredni bližini muzeja. Ledeniška stena doline Ötztal pa je v filmu pred slikovito kuliso zasneženih gora gostila napeto preganjanje med Danielom Craigom in Bondovimi nasprotniki.

"Sijajna se nam je zdela povezava med izjemno lokacijo in Bondovo znamko," je pred odprtjem dejal eden od snovalcev projekta Jakob Falkner. V želji, da bi obiskovalcem ponudili pristno avdiovizualno potovanje skozi Bondove filme, so po poročanju portala Art Daily to snovali v tesnem sodelovanju z britansko družbo, ki stoji za franšizo.

Več kot polovica stavbe v gori

Načrt stavbe je delo arhitekta Johanna Obermoserja, ki je ob tem poudaril izredno predanost, potrebno, da so na takšni višini v skalo izklesali prostor za stavbo s 1.300 kvadratnih metrov površine.

Večina soban je nameščena znotraj same skale, da so tako od zunaj tako rekoč nevidne. Ob tem so želeli poudariti surovost terena in napetost, ki se vzpostavi ob vseh elementih. Temperatura notranjosti muzeja, ki so ga poimenovali Elementi 007, je ves čas, se pravi vse leto, pod ničlo, saj bi bila statika stavbe v hudi nevarnosti, če bi se permafrost začel tajati.

Za gradnjo muzejske stavbe v teh neprijaznih razmerah so potrebovali leto dni, razlaga arhitekt. "Od avgusta naprej smo imeli sneg; novembra ga je napadlo meter."

Kot v kinodvorani

V notranjosti je muzej razdeljen na štiri ravni, ki popeljejo skozi temne sobane, opremljene z velikanskimi zasloni in zrcali, ki obdajajo obiskovalca s prizori iz filmov. Po besedah kreativne sile za instalacijo in več Bondovih filmov Neala Callowa so želeli z lučmi, arhitekturo in zvokom omogočiti neke vrste neposredno podoživetje obiska kinodvorane.

Postavitev popelje po zgodovini franšize, ki jo na eni strani zaznamujejo različni igralci, obenem pa tudi najbolj prepoznavne lokacije, kjer so filmi nastajali. Zatem se muzej osredotoči prav na Spectre in pokaže, kako so posneli nekaj najvidnejših prizorov. Ker brez priročnih izumov, s katerimi se 007 uspešno zoperstavlja zlobnežem, ki skušajo uničiti svet, v resnici ne bi bilo pravega Bonda, so rdeča nit muzeja tudi ti – od zlate pištole, priročnih ur, ki počnejo mnogo več, kot le kažejo čas, do robotskega avtomobila.

