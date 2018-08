Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Umetniški kolektiv BridA je zasnoval instalacijo Vodoskop, plavajoča modula, opremljena z brezžičnim oddajnikom. Modula zbirata podatke o hitrosti in toku reke ter zbrane podatke pošiljata računalniku, nameščenem na mostu. Obiskovalci lahko na mostu spremljajo interaktivno vizualizacijo vodnega toka. Virtualna reka je projicirana na tla in obiskovalci stopajo vanjo na mostu in s tem tudi sami vplivajo na vodni tok. Vodoskop problematizira človekov odnos do vode v naravnem in urbanem okolju. Foto: MoTA Sorodne novice Slovenska umetnika v Baltimoru soustvarila virtualni spomenik svobodi govora Dodaj v

Muzej tranzitorne umetnosti se predstavlja Kazahstancem

Ustvarjalce je navdahnil sistem kanalov

26. avgust 2018 ob 19:20

Astana - MMC RTV SLO, STA

Muzej tranzitorne umetnosti MoTA gostuje na največjem festivalu sodobne umetnosti v kazahstanskem mestu Almati. V milijonskem mestu predstavljajo pet novih produkcij v okviru projekta umetnosti v javnem prostoru Public Art Project, ki letos poteka na temo vodnega toka. Slovenci bodo območje ob reki Esentai spremenili v muzej na prostem.

Kot so sporočili iz muzeja, bo pet novih umetniških del ob reki Esentai domačine povabilo k spoznavanju reke, kanalov, rečnih bregov in mestnih fontan v novi luči. Izbor del sega od kinetičnih skulptur, ki jih poganjata voda in sončna energija, do zvočne galerije na prostem, raziskovanja tehnoloških odpadkov in vizualizacije podatkov o vodnem toku. Gre za multimedijske instalacije, ki bodo prvič predstavljene v Kazahstanu.

"Ko smo prispeli v Almati, sem najprej opazil nekakšen kapilarni sistem, sistem kanalov, ki jih tukaj imenujejo ariki. Zdi se, da so povsod v mestu, s svojo prisotnostjo pa posamezne ulice spremenijo v mirne sprehajalne poti [...]. Kasneje so nam povedali, da je takšno načrtovanje posledica bližine ledenika, ki je v preteklosti predstavljal izjemno grožnjo za mesto. Če k temu dodamo še reko Esentai, res dobimo občutek, da je v mestu prisoten vodni tok - je skoraj kot krvni obtok, ki poganja mesto, ledenik v gorah pa je njegovo odmaknjeno in skrito srce," pravi kurator Martin Bricelj Baraga.

Pri kuriranju in produkciji del, ki ponujajo razmislek o pomenu vode v mestih, sta moči združila MoTA in pariški kolektiv za eksperimentalno arhitekturo Bellastock.



V Kazahstanu bosta predstavljeni tudi zmagovalni deli letošnjega natečaja nagrade Tesla: kinetična zvočna instalacija iz tehnoloških odpadkov Labodi italijanskega umetnika Marca Barottija in Vodoskop slovenskega umetniškega kolektiva BridA, interaktivni most čez reko Esentai, ki zajema in vizualizira podatke o vodnem toku.

Zvočna galerija Arkade iz središča Ljubljane pa bo na svoji prvi postavitvi v tujini oživela rečni breg z zvočno intervencijo, kompozicijo Afterglow, ki jo je posebej za galerijo ustvaril priznani japonski vibrafonist Masayoshi Fujita, so še sporočili iz muzeja MoTA.

