Muzej vojnega otroštva, ki se razprostira na 300 kvadratnih metrih in se ponaša z okoli 3.000 eksponati, je prostore našel v sarajevski občini Stari Grad, zgodovinskem središču prestolnice Bosne in Hercegovine. Foto: EPA Odprtje muzeja je njegov direktor Jasminko Halilović označil za simbol zmage enotnosti nad delitvami in za simbol zmage skupine mladih ljudi, ki so zaslužni za obstoj tega novega sarajevskega muzeja. Foto: YouTube

Muzej vojnega otroštva s predmeti, ki so spremljali male Bošnjake med balkansko vojno vihro

Eksponati iz Sarajeva 90. let minulega stoletja

30. januar 2017 ob 14:30

Sarajevo - MMC RTV SLO

Muzej vojnega otroštva, ki so ga med koncem tedna odprli v Sarajevu, prinaša vsakodnevne predmete, ki so obdajali bošnjaške otroke, odraščajoče med vojno v prvi polovici 90. let minulega stoletja.

Uvodnemu odprtju Muzeja ratnog djetinjstva za donatorje razstavljenih eksponatov in njihove družinske člane ter partnerje muzeja je sledilo še odprtje za javnost. V muzeju so razstavljeni predmeti, ki so zaznamovali življenja malih Bošnjakov med letoma 1992 in 1995.

Več tisoč eksponatov iz vojnega obdobja

"Muzej vojnega otroštva je nocoj odprt za prve obiskovalce, najprej za udeležence, ki so svoje spomine uvrstili med naše muzealije, nato pa še za prijatelje in partnerje," je za spletni portal Klix ob odprtju povedal direktor muzeja Jasminko Halilović. Dodal je še, da je zelo ponosen na svojo ekipo - mlade ljudi, ki so odlični v tem, kar počno, in so hkrati zelo požrtvovalni, ko gre za dotični muzej. "Zato bi rad ta trenutek simbolično posvetil njim, našim udeležencem in udeležencem, ki so nam zaupali svoje spomine v hrambo."

Muzej vojnega otroštva, ki se razprostira na 300 kvadratnih metrih in se ponaša z okoli 3.000 eksponati, najdete v sarajevski občini Stari Grad, zgodovinskem središču mesta. Na prvi muzejski postavitvi je na ogled 50 eksponatov, ob teh pa še multimedijske vsebine. Ne gre za stalno postavitev, tako da bodo preostali predmeti postavljeni na ogled sčasoma.

Simbol zmage enotnosti nad delitvami

"To je muzej, ki zbližuje ljudi in odpira dialog, ter se je morda prav zaradi tega ves čas oviralo njegov nastanek. Zato je drevišnje odprtje simbol zmage enotnosti nad delitvami in simbol zmage skupine mladih ljudi - dejal bi - v teh zelo težkih časih za našo državo," je še dejal direktor muzeja Halilović. V Muzeju vojnega otroštva so poudarili še, da gre za edini muzej na svetu, posvečen izključno tej tematiki in ga označujejo za "zgodbo, ki se je končala srečno".

