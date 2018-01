Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Slobodana Miloševića so leta 2006 našli mrtvega v zaporniški celici, kjer je umrl zaradi srčnega zastoja. Pokopali so ga v rojstnem Požarevcu, pogreba se je udeležilo več deset tisoč ljudi. Foto: AP Mira Marković s sinom Markom in njegovo soprogo Milico na posnetku iz leta 1999. Foto: AP Sorodne novice Haaško sodišče za Jugoslavijo končalo delo - 4.650 prič, 161 obtožencev in 90 obsojenih Dodaj v

Muzikal o Miloševiću kmalu na odru srbskega gledališča na Kosovu

Premiera je v srbski enklavi napovedana za februar

10. januar 2018 ob 11:35

Gračanica - MMC RTV SLO, STA

"Slobodan in Mira [sta bila] neločljiv par na vrhu države v ključnem trenutku razpada Jugoslavije in definiranja sveta na novo," je za srbske medije dejala Jelena Bogavac, ki je napisala besedilo za prihajajoči muzikal Slobodan šov.

Gre za muzikal o življenju nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića in njegovi vplivni soprogi Miri Marković, ki ga pripravlja srbska gledališka skupina na Kosovu.

Predstava v večinsko srbski Gračanici

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bo premiera predstave Slobodan šov februarja v Gračanici na Kosovu. "Vaje se bodo začele sredi januarja, premiero pričakujemo februarja," je za AFP povedal skladatelj Marko Grubić. V muzikalu bodo nastopili člani srbskega gledališča v večinsko srbski Gračanici, kamor so se preselili iz Prištine po vojni v letih 1998 in 1999.

Ključna osebnost vojne na Kosovu

Slobodan Milošević je bil med letoma 1989 in 1997 predsednik Srbije, med letoma 1997 in 2000 pa predsednik Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ) in s tem ključna osebnost v vojni na Kosovu. Njegov režim je bil strmoglavljen oktobra 2000.

Haaško sodišče za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji, ki je nedavno zaprlo svoja vrata, ga je obtožilo vojnih zločinov na Kosovu, v BiH-u in na Hrvaškem. Umrl je sredi sojenja leta 2006 zaradi srčnega napada, star 64 let.

Status lady Macbeth Balkana

Njegova vdova Mira Marković, ki je vodila svojo politično stranko in je bila znana tudi kot lady Macbeth Balkana, se je zaradi obtožb o korupciji v Srbiji leta 2003 zatekla v Rusijo, kjer živi še danes. Paru sta se rodila dva otroka, in sicer Marija leta 1965 ter Marko leta 1974.

P. G.