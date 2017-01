Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! "Gospo svobodo" bo prvič upodobila Afroameričanka. Foto: EPA Sužnjelastnik in 7. ameriški predsednik Andrew Jackson se poslavlja s pročelja 20-dolarskega bankovca. Foto: EPA Nekdanja sužnja in zagrizena borka proti suženjstvu Harriet Tubman bo na bankovcu zamenjala Jacksona. Foto: Reuters Sorodne novice "Ožigosanje" prostitutk - vrnitev v čas sužnjelastništva Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na 100-dolarskem zlatniku bo "Gospo Svobodo" prvič upodobila Afroameričanka

Novi obrazi prihajajo tudi na dolarske bankovce

15. januar 2017 ob 17:58

Washington - MMC RTV SLO

Kovnica ZDA bo ob svoji 225. obletnici izdala zlat spominski kovanec, na katerem bo nacionalni simbol "Gospo Svobodo" prvič upodobila Afroameričanka. Gre za prvega iz serije kovancev, ki bo prikazovala rasno raznolikost ZDA.

Stodolarskemu zlatniku iz 24-karatnega zlata bodo v seriji, ki bo slavila kulturno in etnično raznolikost ZDA, sledili številni drugi, ki bodo alegorijo svobode zavili v sodobne oblike. Tako bodo "Gospo Svobodo", ki je bila vedno upodabljana kot Evropejka, med drugim prikazali tudi kot Američanko azijskega rodu, Latinskoameričanko in ameriško staroselko, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz kovnice.

Novi kovanec, na katerem bo "Gospo Svobodo" upodobila Afroameričanka, ki bo imela na glavi krono iz zlatih zvezd, bodo izdali 6. aprila. Na dnu ne bodo manjkali napis V boga verjamemo (In God we trust) in letnici 2017 ter 1792, ko je ameriški kongres ustanovil kovnico. Na hrbtni strani kovanca pa bo upodobljen orel v letu, ki predstavlja še en ameriški simbol svobode.

"Ustanovni očetje so se zavedali kritične potrebe po močnem in spoštovanem monetarnem sistemu in v zadnjih 225 letih kovnici ni nikoli spodletelo," je dejal Rhett Jeppson, pomočnik direktorja kovnice ZDA.

Novi obrazi tudi na bankovce

Belopolti ustanovni očetje in drugi državniki ZDA, ki so vso zgodovino predstavljali edine obraze na dolarskih bankovcih, se bodo prav tako začeli umikati. Nekdanja sužnja in zagrizena borka proti suženjstvu Harriet Tubman bo tako z 20-dolarskega bankovca izpodrinila generala, ki je v dveh odločilnih bitkah porazil tako ameriške staroselce kot Britance, in 7. predsednika ZDA Andrewa Jacksona. Med drugim je Jackson zagnal obsežno etnično čiščenje jugovzhoda ZDA in prisilno preselitev staroselcev zahodno od reke Misisipi, bil pa je tudi sužnjelastnik.

Tubmanova je bila za 20-dolarski bankovec izbrana aprila lani in bo prva Afroameričanka, ki se bo pojavila na denarju ZDA. Ljudje so namreč v okviru javne ankete, v kateri je sodelovalo več kot 600 tisoč ljudi, močno podprli Tubmanovo, ki velja za junakinjo Afroameričanov zaradi svojega pobega iz suženjstva v Marylandu leta 1849. Pa tudi njene pomoči pri vzpostavitvi in delovanju t. i. podzemne železnice (Underground Railroad), šlo je za sistem skrivnih poti in varnih hiš, s pomočjo katere je na tisoče sužnjev pobegnilo v svobodo na sever.

