Na 30. Čufarjevih dnevih zmagala Fofitejeva drama Kos

Najboljša ženska vloga Maši Kavčič in moška Dušanu Stojanoviču

20. november 2017 ob 22:13

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Na Jesenicah je na 30. Čufarjevih dnevih nagrado za najboljšo predstavo dobila drama Kos v izvedbi KUD Fofite Medvode. Za najboljšo žensko vlogo je bila nagrajena Maša Kavčič, za moško pa Dušan Stojanovič.

Za nagrade tradicionalnega vsakoletnega festivala slovenskih ljubiteljskih gledališč na Jesenicah se je letos potegovalo šest predstav po izboru selektorja Iztoka Valiča. Nagrajence je po zaključku tekmovalnega programa izbrala strokovna žirija, ki so jo sestavljali igralka in animatorka Ana Ruter, moderator in novinar Janez Dolinar ter režiser in igralec Jaka Andrej Vojevec.

Za najboljšo predstavo festivala je žirija izbrala dramo Kos v režiji Branka Kraljeviča in izvedbi KUD Fofite Medvode. Kot pojasnjuje žirija, predstava z natančno psihološko razdelavo likov in minimalistično, a detajlirano mizansceno plast za plastjo razgrajuje patološki odnos med protagonistoma in nezmožnost izhoda iz preteklosti.

Ženska vloga

Tudi najboljša ženska vloga je iz predstave Kos, in sicer vloga Une, ki jo je ustvarila Maša Kavčič. Žirijo je navdušila s poglobljeno in natančno analizo zahtevnega lika, pri čemer je niti za trenutek ne zanese v pretiravanje ali patetiko. Z nenehnim vztrajanjem na tankem robu gledalca pripravi, da ne zapade v past črno belega moraliziranja, temveč problematiko pedofilije predstavi v vsej njeni kompleksnosti in niansiranosti.

Moška vloga

Najboljšo moško vlogo pa je ustvaril Dušan Stojanovič v predstavi Terapija, ki iz dokaj skopo odmerjenega materiala potegne največ, kar je mogoče. Z organskostjo in igrivostjo se na videz z lahkoto spoji z vlogo. Ustvari tragikomičen lik, značilen primer današnjih malih kraljev na Betajnovi, ki ves čas prežijo na priložnost, kako izkoristiti in ponižati sočloveka za lasten profit in zabavo, ugotavlja žirija.

Mladinska predstava

Na tokratnih Čufarjevih dneh so prvič podelili tudi posebno nagrado za mladinsko predstavo. Za nagrado Nova gaz so se potegovale štiri predstave, ki so jih mladinske skupine uprizorile na mladinski dan, zmaga pa je pripadla gledališki skupini Gledališča Toneta Čufarja Jesenice za Portret planeta v režiji Vida Klemenca. Režiser je znal izkoristiti potencial mlade in zagnane ekipe, ki je z veliko vloženega truda in entuziazma na odru pokazala dobršno mero uigranosti, energičnosti in predanosti projektu, je nagrado obrazložila žirija.

Na festivalu so podelili tudi Čufarjevo plaketo za najboljšo predstavo po izboru občinstva. To je prejelo domače jeseniško gledališče za komedijo Alenke Bole Vrabec Pr' Holzer v režiji Vida Klemenca. Prav tako so bile podeljene častne Čufarjeve plakete za življenjsko delo, ki so šle v roke jeseniških igralcev Miha Baloha, Slave Maroševič in Stanke Geršak.

G. K.