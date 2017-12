Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V utemeljitvi glavne nagrade za Blaženo naključno smrt med drugim beremo, da so jo namenili vizualno prepričljivemu filmu, ki prinaša sporočilo o življenju kot arbitrarnem potovanju, ki ga prekinjajo nepričakovani trenutki. Foto: YouTube Dušan Kastelic je za svoj animirani film Celica, ki je zmagovalec občinstva letošnje Animateke, prispeval tudi glasove ploskoglavcev. Foto: Festival slovenskega filma Švicar Kilian Vilim (1987) je za film Ooze, ki govori o postreščku v dvigalu, prejel nagrado mladi talenti. Foto: Animateka Letošnja rezidenčna umetnica je bila Francozinja Caroline Sury, ki je poskrbela tudi za likovno podobo 14. Animateke. Foto: Animateka Sorodne novice Animateka bo poskrbela, da ne boste želeli iz kinodvorane Na Animateki slavili Črnina in Nočna ptica Dodaj v

Na Animateki slavili vsakodnevni temi: življenje kot arbitrarno potovanje in težave s ploskoglavimi sosedi

Kdo je na festivalu prepričal žirijo in kdo občinstvo?

9. december 2017 ob 22:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Animateka se sicer končuje v nedeljo s projekcijo zmagovalnih filmov, sobotni večer pa je prinesel zmagovalce tega mednarodnega festivala animiranega filma.

Veliko nagrado mednarodne žirije 14. Animateke je prejel romunski film Blažena naključna smrt Sergiuja Negulicija, nagrado občinstva pa domači film Celica Dušana Kastelica. Letošnja Animateka, na kateri je v ospredju italijanska animacija, je prinesla skupno projekcije 400 kratkih in devet celovečernih animiranih filmov.

Kaj lahko povzroči 70 let staro ljubezensko pismo

"Z brezhibno izvedbo tvegane tehnike nas popelje na pot po dadaistični poeziji ter nas opominja, da je življenje blaženo naključje," je o Nagulicijevem delu med drugim zapisala mednarodna žirija, v kateri so bili Robert Löbel, Jair Salvador Alvarez, Rao Heidmets, Igor Kovaljov in letošnja rezidenčna umetnica Caroline Sury. V utemeljitvi beremo še, da so glavno nagrado namenili vizualno prepričljivemu filmu, ki prinaša sporočilo o življenju kot arbitrarnem potovanju, ki ga prekinjajo nepričakovani trenutki.

Blažena naključna smrt prikazuje mladeniča, ki v starinarnici najde zanimivo risbo, ki na zadnji strani skriva 70 let staro ljubezensko pismo. Ko odkrije, da je zdaj 105-letna avtorica risbe še živa, in ker je odločen, da pride skrivnosti do dna, se poda na nenavadno pot. Ta naj bi naposled pripeljala do slikarke, ki je na začetku 20. stoletja prijateljevala s številnimi pomembnimi romunskimi umetniki.

Življenje v celici je dolgočasno, vse dokler ...

Slovenski film Celica režiserja Dušana Kastelica pa je torej prejel nagrado občinstva, ki jo podeljuje Društvo slovenskega animiranega filma. Življenje v celici je dolgočasno in turobno - dokler nekega dne sredi prostora ne vzklije nov deček! Otrok je povsem drugačen od drugih naseljencev celice, v nasprotju z bitji s ploskimi glavami je namreč srečen, živahen in radoveden. Ko odrašča, gre ploskoglavim sosedom čedalje bolj na živce ... In potem jim nekoč dobesedno zraste čez glavo.

Mladi talenti in otroški slončki

V roke švicarskega filma Ooze je šla nagrada mladi talent, ki jo podeljujeta Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Film o postreščku v dvigalu je delo Kiliana Vilima. Nagrado otroške žirije Slon je prejela kanadsko-hrvaška Ježeva hiša. Film z zgodbo, ki izvira iz poznane hrvaške bajke, je režirala Eva Cvijanović.

Kdo si je zaslužil posebno omembo?

Animatekini posamični žiranti so se odločili tudi za posebne omembe. Robert Löbel je izbral estonsko-hrvaško-kanadski film o lisjaku Manivaldu v režiji Chintis Lundgren, Caroline Sury estonski animirani dokumentarec Pomiritev v režiji Üla Pikkova o dekletu, ki se hoče osvoboditi senc preteklosti.

Nadalje je Jairja Salvadorja Alvareza navdušil poljski film o samoti Xoxo - objemi in poljubi v režiji Wiole Sowa, Raa Heidmetsa švicarski poskus kratkega in jedrnatega opisa sveta z naslovom Na kratko v režiji Fabia Friedlija, Igorja Kovaljova pa poljska sodobna vizija današnjega sveta Debi v režiji Katarzyne Kijek.

P. G.