Na Berlinalu čaščen, v Nemčiji nezaželen, doma v Bosni obubožal

Želi si normalno življenje za svoje otroke

7. januar 2017 ob 16:28

Sarajevo/Berlin - MMC RTV SLO

Nazif Mujić, bosanski igralec romskega rodu, je pred štirimi leti v Berlinu dobil srebrnega medveda, zdaj pa je moral kipec prodati, da bi lahko nahranil svojo družino.

47-letnik je v Epizodi v življenju zbiralca železa, resnični zgodbi o njegovem boju za zdravstveno pomoč svoji ženi, ki je doživela splav, igral samega sebe. Film v režiji Danisa Tanovića je bil izjemno odmeven in je poleg priznanja za Mujića dobil tudi veliko nagrado žirije na Berlinalu.

A uspeh ni prinesel tudi finančnih koristi, vsaj glavnemu igralcu ne, saj se je kmalu vrnil k zbiranju odpadnega železa, s katerim zasluži nekaj pičlih evrov na dan, zdaj pa se je moral za preživetje ločiti celo od svojega srebrnega medveda.

"Najprej sem prodal star avtomobil, potem nekaj osebnih predmetov, nato pa je na vrsto prišel še medved," je povedal v pogovoru za agencijo AFP, od koder so ga poklicali v Svatovac, osamljeno in revno vasico na severu Bosne. Dodal je, da je bila odločitev za prodajo nagrade izjemno težka, a da njegovi otroci že tri dni niso skoraj ničesar jedli.

Srebrni medved bo pokril elektriko in hrano

Kipec je konec decembra objavil na spletu in ga želel prodati za 5.000 evrov, nato pa je sprejel tisočaka nižjo ponudbo lastnika nekega lokalnega bara, Senadina Čosića, ki pravi, da bo medveda podaril muzeju. "Nisem zbiralec, kipec sem kupil predvsem zato, da bi pomagal Nazifu. Bolan mož je, ki ne more delati, mora pa nahraniti svoje tri otroke," je povedal.

Čeprav se je po zmagoslavju na festivalu domov vrnil kot lokalni junak, je Mujić hitro spet zdrsnil v anonimnost in revščino, Nemčija pa je leta 2014 zavrnila njegovo prošnjo za azil. Že tri leta je na inzulinu zaradi sladkorne bolezni, njegova družina pa se nekako prebija iz dneva v dan z njegovim zbiranjem železa, s čimer zasluži šest ali sedem mark na dan (okoli 3,5 evra).

Z denarjem, ki ga je dobil za kipec, bo zdaj lahko odplačal vsaj dolgove za elektriko in živila. Kupil pa si je tudi avtobusno vozovnico, s katero se bo februarja odpravil v Berlin in na filmskem festivalu javno povedal, kako se je njegovi družini godilo po tem, ko je prejel nagrado.

Znova bo poskusil tudi s prošnjo za azil v Nemčiji. "Upam, da bo odobrena. Želim si samo normalno življenje za svoje otroke."

A. K.