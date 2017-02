Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kratki film V modrini se na subtilen način dotakne odnosov med najstniki, ki se z odraščanjem srečujejo z različnimi pastmi medsebojnih odnosov. Foto: Blade produkcija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Berlinalu tudi slovenska koprodukcija V modrini

V kategorijo je uvrščenih samo 14 filmov z vsega sveta

2. februar 2017 ob 20:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med 14 filmi, ki se jim je uspelo uvrstiti v tekmovalno kategorijo letošnjega Berlinala Genaration 14+, je tudi slovensko-hrvaško-švedski kratki film V modrini. Režiserka Antoneta A. Kusijanović se v njem sprašuje, ali sta nasilje in krutost podedovana ali privzgojena lastnost.

Zgodba kratkega filma, ki ga bodo v sklopu Berlinskega festivala predvajali 14. februarja, pripoveduje o trinajstletni Juliji, ki se iz nasilnega doma z materjo umakne na idiličen hrvaški otok, kjer je nekoč odraščala. Veseli se, da bo obudila prijateljstvo z Ano, ki pa več pozornosti namenja svojemu fantu. Anina zavrnitev odpre pri Juliji nezaceljene rane nasilne preteklosti in v njej prebudi nasilno pošast, za katero je mislila, da jo je pustila za seboj.

Antoneta A. Kusijanović, hrvaška režiserka mlajše generacije, je scenarij za film napisala skupaj s Christino Lazaridi. Ta poučuje scenaristiko na Columbia University v New Yorku, kjer je po končani diplomi na zagrebški fakulteti za film in televizijo tudi Kusijanovićeva nadaljevala študij.

Film je ustvarila izrazito mednarodna filmska ekipa; fotografijo podpisuje Marko Brdar, zvočno podobo filma so zaupali mlademu skladatelju Ivanu Marinoviču, Juliju Zorniku iz Slovenije in francosko-ruskemu skladatelju Evgeniju Galperinu. Montaža je delo Korejke Miniji Kang, prav tako z newyorške Columbia University. Igrajo Gracija Filipović, Vidaković Natrlin, Dominik Duždević, Andro Režić, Nataša Dangubić in Marija Kohn.

Film je nastal v koprodukciji slovenske hiše Blade produkcije. Producent Zoran Dževerdanović je v zadnjem času produciral tudi kratki igrani film režiserja Andreja Košaka Niko, kratki film Po slovensko Marte Frelih in kratki film Apoptoza Tomaža Gorkiča, v pripravi pa je še novi kratki film Vida v režiji Barbare Zemljič.

Producenti filma V modrini so še Barbara Vekarić in Vlaho Kriele (Motion-HR), koproducenti pa Poster iz Hrvaške, Mb Grip iz Slovenije in švedska produkcijska hiša Honeypot.

67. festival Berlinale bo potekal med 9. in 19. februarjem. Odprla ga bo biografska drama Django, o glasbeniku romskih korenin Djangu Reinhardtu, ki je med drugim sodeloval z velikimi imeni, kot so Bill Coleman, Dicky Wells, Coleman Hawkins in Duke Ellington.

V sklopu projekta Shooting Stars se bo med desetimi mladimi najvidnejšimi igralci Evrope na festivalu predstavila tudi slovenska igralka Maruša Majer, ki jo je mednarodna žirija filmskih izvedencev izbrala po zaslugi njene vloge v filmu Ivan. Gre za četrti film režiserja Janeza Burgerja, ki še ni imel uradne premiere, je pa Majerjeva z Burgerjem sodelovala že pri njegovem prejšnjem celovečercu, črni komediji Avtošola.

M. K.