Na Bitefu nagradili Jana Fabra za njegovo "epsko popotovanje" Olimp

Posebna nagrada za iransko predstavo (Za)slišati

2. oktober 2017 ob 11:38,

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Najboljša predstava 51. gledališkega festivala Bitef je postal 24-urni gledališki projekt Jana Fabra Olimp - v slavljenju kulta tragedije. Vsestranskega flamskega ustvarjalca so nagradili še za najboljšo režijo, uprizoritev pa je prepričala tudi občinstvo.

Gledališki jezik Jana Fabra oživlja avantgardno dediščino, je v utemeljitvi zapisala žirija revije Politika za najboljšo režijo. Pot odkrivanja arhetipov v ljudeh, izgubljenih v kaotični sodobnosti, je dolga, Fabrova predstava pa je sredstvo na tej poti, mesto odpora proti družbeni fragmentaciji: "Olimp je prostor svobode v času nesvobod, je še zapisala žirija revije. Predstavo so označili tudi za "epsko popotovanje".

Nevsakdanji umetniški spektakel Olimp, ki ga je Fabre zasnoval na celotni grški mitologiji, je v Beogradu pristal po gostovanjih na največjih svetovnih festivalih - na Dunaju, v Berlinu, Avignonu, Amsterdamu in Jeruzalemu. Predstava, ki epsko razsežnost poudarja tudi s samo dolžino trajanja, je festival tudi odprla.

Jasen in minimalen pogled v razmere v Iranu

Fabre je postal tudi ljubljenec občinstva, ki je predstavi namenilo oceno 4,73. Drugo mesto je po oceni gledalcev zasedla predstava (Za)slišati iranskega režiserja Amirja Reze Koohestanija (prejela je oceno 4,27), ki so jo na festivalu nagradili tudi s posebno nagrado Jovan Ćirilov. Kot piše v obrazložitvi, predstava, ki je nastala v produkciji Gledališke skupine Mehr, prepriča s svojo enostavnostjo in jasnostjo ter z minimalnim trudom prenaša kar največ informacij o odnosih med ženskami v kontekstu sumničenj, nadzora in negotovosti. Besedilo se veže na razmere v Iranu, a ga je mogoče razumeti tudi širše.

Jernej Lorenci med junaki in žrtvami

Kot tretja je občinstvo najbolj navdušila predstava Nebeško kraljestvo v režiji Jerneja Lorencija, ki ji je namenilo oceno 4,09. Uprizoritev je koprodukcija Narodnega gledališča v Beogradu in Bitef teatra. Lorenci je pri Nebeškem kraljestvu črpal iz bogate zakladnice srednjeveške srbske književnosti, pri tem pa so ga zanimali predvsem vmesni prostori med dvema nasprotnima si poloma - med junaki in žrtvami, med pripovedovanjem in prepovedovanjem. Slovenski režiser je na Bitefu gostoval tudi s predstavo Biblija, prvi poskus v izvedbi ansambla ljubljanske Drame.

Glavno žirijo, ki je presojala o dobitniku velike nagrade Bitefa, so letos sestavljali teatrologinja Marija Ševcova (predsednica), skladatelj Draško Adžić, koreograf Igor Koruga, dramatičarka Ivana Sajko in gledališka kritičarka Margareta Sorensen.

51. Bitef je potekal pod geslom Epik Trip potekal od 22. do 30. septembra, program pa je postregel s predstavami iz Belgije, Slovenije, Velike Britanije, Srbije, Nemčije, Irana in Švice. V soboto ga je sklenila predstava Iztrebljanje mladega nemškega režiserja turškega porekla Ersana Mondtaga.

M. K.