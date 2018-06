Na Borštnikovem srečanju po novem uvedba enoletnega mandata selektorja

Selektorica letošnjega, 53. festivala je Zala Dobovšek

21. junij 2018 ob 13:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Selekcijo za letošnji Festival Borštnikovo srečanje, ki ga bo Maribor gostil v drugi polovici oktobra, je opravila Zala Dobovšek, za katero je to prvi mandat na mestu selektorja tekmovalnega programa, na naslednjih dveh pa bosta Matjaž Zupančič in Rok Bozovičar.

Umetniški direktor festivala Aleš Novak je sporočil, da želijo z uvedbo enoletnega mandata selektorja omogočiti večjo pretočnost, širino in raznolikost pogledov. Pravilnik o delovanju FBS-ja določa, da ima selektor enoletni mandat, ki pa se lahko ponovi, vendar zaporedoma največ enkrat.

Odločitev umetniškega direktorja festivala

"Z implementacijo enoletnega mandata selektorja, kot ga določa tudi Pravilnik o delovanju FBS-ja, želimo omogočiti še nekoliko večjo pretočnost, širino in raznolikost pogledov, ob festivalski stalnici - vrhunski kakovosti izbranih uprizoritev, ne glede na status gledališkega producenta in produkcijski model, znotraj katerega je nastala. Festivalski program bo v prihodnjih letih izraz vrhunskih ustvarjalnih dosežkov pretekle gledališke sezone, zasnovan na sodobnem razumevanju širokega nabora gledaliških jezikov in poetik," pa je Novak svojo odločitev podkrepil v sporočilu za javnost.

Kot določa pravilnik, mora biti selektor izbran izmed strokovnjakov s področja uprizoritvenih umetnosti in sorodnih dejavnosti. Priporočljivo je, da prihaja iz vrst gledaliških kritikov, teatrologov, dramskih avtorjev, gledaliških zgodovinarjev in raziskovalcev; izjemoma so lahko za selektorja izbrani aktivni gledališki ustvarjalci, vendar le ob pogoju, da dlje časa ne sodelujejo v tekoči slovenski gledališki produkciji.

Tekmovalni program, v katerega selektor uvrsti od devet do 12 predstav gledališke sezone, predstavlja jedro programa festivala. To so predstave, ki se potegujejo za nagrade, ki jih ob koncu festivala podeli mednarodna strokovna žirija.

Težavna uvedba enoletnega mandata

Zala Dobovšek je v letošnji izbor uvrstila deset uprizoritev. Nad tem, da bo selektorica le eno leto, je bila po poročanju medijev presenečena. "Dinamika dvoletnega selektorstva je vse od leta 1994. In če ti med sezono ali vsaj pred njenim iztekom kot selektorici nihče ne pove, da bo s tvojim mandatom drugače, razumljivo računaš na to, da bo trajal dve leti," je pred dnevi povedala za časopis Dnevnik. "Zadeva je zame toliko bolj kočljiva, ker sem samozaposlena; če bi bila s to odločitvijo seznanjena prej, bi se lahko pravočasno dogovorila za morebitna druga sodelovanja, ki sem se jim morala pred tem zaradi vloge selektorice odpovedovati," je dodala.

Dramatik, gledališki režiser in pedagog

Selektor 54. FBS-ja Matjaž Zupančič (1959) je študiral gledališko režijo in dramaturgijo na AGRFT-ju, po diplomi iz režije je v okviru programov British Theatre Association nadaljeval študij v Londonu. V 80. letih je vodil Eksperimentalno gledališče Glej, zadnja tri desetletja pa je kot režiser in dramatik redno prisoten na domačih in tujih odrih. Zupančič je tudi eden izmed najpogosteje uprizarjanih slovenskih avtorjev v tujini. Z režijami lastnih in tujih besedil mu je uspel prodor na pomembne evropske gledališke festivale in odre. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, tako v mednarodni kot v domači konkurenci; med drugim je tudi petkratni dobitnik Grumove nagrade za najboljše izvirno dramsko besedilo. Na SGRFT-ju je redni profesor za gledališko režijo.

Gledališki kritik mlajše generacije

Selektor 55. FBS-ja Rok Bozovičar (1989), ki bo sicer v okviru letošnjega festivala vodil pogovore o tekmovalnih predstavah, je na filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz filozofije in primerjalne književnosti, doktorski študij književnosti pa nadaljuje na filološki fakulteti v Beogradu. Dejaven je kot gledališki kritik, urednik, pisec, praktični dramaturg, vključeni kritik, moderator, sodeluje z Radiem Študent in Radiem Slovenija, piše za časopis Dnevnik ter je član Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.

