Na čelu mariborske Drame najverjetneje Aleksandar Popovski

Mandat bo nastopil septembra

13. junij 2018 ob 16:25

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Makedonski režiser Aleksandar Popovski bo najverjetneje naslednji umetniški direktor Drame Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor. Nasledil bo Diano Koloini, ki ji konec avgusta poteče mandat. Na čelu Opere in Baleta ostajata Simon Krečič in Edward Clug.

Kot so danes sporočili iz gledališča, je strokovni svet SNG Maribor na seji v torek soglasno podal pozitivno predhodno mnenje k imenovanju Popovskega za umetniškega direktorja Drame, Krečiča za umetniškega direktorja Opere, Cluga za umetniškega direktorja Baleta ter Jožeta Šnuderla za pomočnika direktorja za vodenje strokovnega dela za področje tehnike v mandatnem obdobju 2018-2023.

Strokovni svet, ki mu predseduje Darko Brlek, ima pri izbiri vodstvene ekipe ključno vlogo. Za razliko od umetniškega vodje Festivala Borštnikovo srečanje, ki organizacijsko prav tako sodi pod okrilje SNG Maribor, a ga imenuje minister za kulturo, ostale pomočnike imenuje direktor SNG Maribor. A mora za to pridobiti predhodno mnenje strokovnega sveta zavoda. Ministrstvo za kulturo in svet zavoda v teh primerih samo še seznani z imenovanji.

Dolgoletni sodelavec

Na ponovljeni razpis za umetniško vodenje Drame se je prijavilo več kandidatov, a so se odločili za Popovskega, ki je na mariborskem gledališkem odru pred leti sodeloval kot režiser. Rodil se je leta 1969 v Skopju, gledališko in filmsko režijo je diplomiral na univerzi Cirila in Metoda v Skopju. Kot režiser je debitiral leta 1992 v Mestnem gledališču v Skopju s predstavo Dejana Dukovskega Džin i sedam patuljaka.

Prva leta njegovega gledališkega ustvarjanja so bila po navedbah portala Sigledal močno povezana z Dukovskim, saj se je naslanjal na njegove tekste ali priredbe še v nekaj uprizoritvah v Makedoniji in tudi njegov debut v Sloveniji je zaznamovan s priredbo teksta Don Kihot in kasneje še Drakula, ki je bila opravljena v sodelovanju z omenjenim avtorjem v Drami SNG Maribor. Kasneje je režiral še v SLG Celje, SNG Drama Ljubljana in SSG Trst. Skupno podpisuje okoli 60 režij, posnel je tudi več filmov.

Menjava je bila pričakovana

Mandat na čelu Drame SNG Maribor bo nastopil 1. septembra, ko poteče mandat Diani Kolini. Ta je marca za časnik Večer povedala, da se ne bo potegovala za nov mandat, saj naj bi ji direktor Danilo Rošker, ki s septembrom prav tako začenja nov mandat, že pred objavo razpisa jasno povedal, da si želi novega umetniškega direktorja Drame. Pred odhodom je sestavila prvo polovico prihajajoče sezone Drame SNG Maribor, drugo polovico pa dramaturg Vili Ravnjak.

Da bosta Simon Krečič in Edward Clug ostala na čelu Opere in Baleta, je bilo pričakovano. Jože Šnuderl, že vrsto let zaposlen v SNG Maribor kot organizator scenske opreme, pa bo kot pomočnik direktorja za tehnične zadeve nadomestil Andrejo Japelj.

A. J.