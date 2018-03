Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! 17. marca bo v stari dekaniji v Stari Loki pasijonski večer s predstavijo križevega pota duhovnika in prevajalca Otmarja Črnilogarja. (Fotografije so iz zadnje uprizoritve Škofjeloškega pasijona.) Foto: BoBo Naslednja uprizoritev besedila patra Romualda bo čez tri leta. (Fotografije so iz zadnje uprizoritve Škofjeloškega pasijona.) Foto: BoBo Pasijonska uprizoritev na podlagi izvirnega besedila, nastalega med letoma 1715 in 1727, poteka v Škofji Loki z več kot 1000 sodelujočimi vsakih šest let. Foto: BoBo

Na dnevih Škofjeloškega pasijona tudi rock pasijon

Naslednja uprizoritev besedila patra Romualda bo leta 2021

9. marec 2018 ob 17:30

Škofja Loka - MMC RTV SLO, STA

Začenjajo se tradicionalni Dnevi Škofjeloškega pasijona, s katerimi v zgodovinskem mestu Škofja Loka odštevajo leta do naslednje uprizoritve besedila patra Romualda, ki bo čez tri leta, leta 2021.

Občina, društva in ustanove bodo do 21. aprila pripravili devet dogodkov, vrata bo odprla tudi Pasijonska soba. Z dnevi vzdržujejo pasijonsko kondicijo do uprizoritve, ki z več kot 1000 sodelujočimi poteka le vsakih šest let. Izvirno besedilo je nastalo med letoma 1715 in 1727. Dogodek je vpisan na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Prvi dan bo v Sokolskem domu predstavitev nove Pasijonske doneske, pripravili bodo tudi predavanje o postnih prtih na avstrijskem Koroškem in odprli slikarsko razstavo Marte Jakopič Kunaver in dokumentarno razstavo Škofjeloški pasijon - Processio Locopolitana, je razložila koordinatorica za Škofjeloški pasijon Agata Pavlovec.

Obiskovalci se bodo lahko vključili v delavnice

Že pred tem se bo začelo tudi podpisovanje vseh sodelujočih v dosedanjih uprizoritvah pasijona v novi Pasijonski sobi na Mestnem trgu, ki jo bodo svojemu namenu osrednjega informacijsko-predstavitvenega prostora Škofjeloškega pasijona predali 23. marca. Že 17. marca pa bo v stari dekaniji v Stari Loki pasijonski večer s predstavijo križevega pota duhovnika in prevajalca Otmarja Črnilogarja.

24. marca bodo na sporedu delavnice za izdelavo butaric za cvetno nedeljo, izdelavo rož iz papirja, pihanje jajc za pirhe in njihovo ročno barvanje ter oblikovanje gline. Potekali bodo tudi prikazi obdelave roževine, obdelave usnja in izdelave vitražev. Obiskovalci bodo lahko okusili postne jedi, kot so aleluja, loške smojke, loška medla in rovtarsko zelje.

Loški skavti bodo izdelali večmetrsko butaro velikanko, ki bo do velike noči krasila vhod v cerkev sv. Jakoba. V cerkvi Žalostne Matere Božje na Lontrgu pa bo 4. aprila pasijonski koncert Sedem poslednjih besed Kristusa na križu Josepha Haydna v izvedbi godalnega kvarteta Belebend.

Dogajanje bo rockovsko dopolnil še Ribniški pasijon

14. aprila v goste v Škofjo Loko prihaja še ena uprizoritev trpljenja Jezusa Kristusa - Ribniški pasijon. Je eden redkih evropskih pasijonov, v katerih se izvaja rock glasba, ki je večinoma avtorska. Prepoznaven je po svoji izvirnosti in neposrednem stiku z gledalci. Je največji kulturni projekt Ribniške doline, ki povezuje več kot 200 prostovoljcev.

Na novo urejena Romualdova pot s 13 postajami

Sklop dogodkov se bo sklenil 21. aprila, dan pred obletnico smrti avtorja Škofjeloškega pasijona, ko bo v kapucinskem samostanu organiziran Romualdov dan. Potekal bo tudi voden ogled po lani urejeni Romualdovi poti po 13 postajah starega mestnega jedra.

