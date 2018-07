Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pri Mladinski knjigi roman Moški, ki ni poklical pri Mladinski knjigi oglašujejo kot "romanco leta" ter ga s promocijami in nagradnimi igrami tudi postavljajo na čelo svojega izbora za poletno branje. Foto: Mladinska knjiga Stebri zemlje so prvi del trilogije Kingsbridge - a pozor, že samo ta prvi del je izšel v dveh knjigah, saj delo šteje približno 1100 strani. Foto: Mladinska knjiga Dodaj v

Na dopust z ljubezensko zagonetko in fresko srednjeveške Anglije

Sveže izdaje Mladinske knjige

6. julij 2018 ob 15:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za vse, ki pred odhodom na dopust še zbirate predloge za poletno branje, so pri Mladinski knjigi pripravili sveženj novih izdaj, med drugim prevod globalne uspešnice Kena Folleta in ljubezensko-psihološki roman o "moškem, ki ni poklical".

Žanrsko raznolika dela, ki jih Mladinska knjiga priporoča v poletno branje, so pisana peterica: tragedija Mi smo medvedi! Friderika Backmana, romantični zgodbi Moški, ki ni poklical Rosie Walsh in Otok kamelij Tabee Bach, japonski roman Aktovka Hiromi Kawakami ter zgodovinski roman Stebri zemlje Kena Foletta.

Zgodovinska epopeja 12. stoletja

Britanec Ken Follet je bil že uveljavljen avtor kriminalk, ko se je odločil presedlati k žanru, ki mu je prinesel globalni uspeh - zgodovinskemu romanu. Slovenski bralci že poznamo njegovo trilogijo Stoletje (ki se menda še vedno odlično prodaja v broširanih ponatisih), zdaj pa bomo po delih dobili še njegovo največjo uspešnico - Stebri zemlje je po enem od štetij šesti najbolj priljubljen roman v angleškem jeziku; kupilo ga je že več kot 25 milijonov bralcev po vsem svetu. (Morda poznate tudi britansko televizijsko miniserijo po predlogi Stebrov zemlje, a brez skrbi: urednica Nataša Müller obljublja, da je literarna predloga boljša od adaptacije.)

V trilogiji, ki je postavljena v fiktivno britansko mesto Kingsbridge, sta še dva dela: Svet brez konca (World Without End, 2007) v slovenščini izzide letos jeseni in naslednjo pomlad (v dveh knjigah), nato pa nekoč še sklepni del, Ognjeni steber (A Column of Fire, 2017).

Pri založbi so zaradi obsega - več kot 1000 strani - že prvi del trilogije izdali v dveh knjigah. Zgodba je postavljena v srednjeveško Anglijo, v čas političnega brezvladja, ko kralj Henrik I. ostane brez naslednika. Po besedah Müllerjeve zelo lepo prikaže življenje v srednjem veku ter razvoj mest in obrti v tistem času.

Smo priča rojstvu naslednje globalne poletne uspešnice?

"Zvezda" poletnega svežnja je roman Moški, ki ni poklical, ki je v angleškem izvirniku izšel pravkar, le teden dni pred slovenskim prevodom (ameriške izdaje, ki bo naslovljena Ghosted, pa na oni strani Atlantika sploh še ni v knjigarnah); knjigo prvi recenzenti primerjajo s pisanjem JoJo Moyes in ji napovedujejo tudi podoben uspeh. Drugih romanov Rosie Walsh sicer ne boste našli, saj je doslej pisala pod psevdonimom Lucy Robinson.

Čeprav bi od romana po naslovu morda pričakovali le klasičen "ljubič", pa prevajalka Danica Križman in urednica Darja Marinšek opozarjata, da je Moški, ki ni poklical še veliko več: roman s primesmi psihološke srhljivke, ki na trenutke spominja na uspešnico Ni je več. na videz preprosta zgodba o ljubezni dveh štiridesetletnikov se zaplete, ko moški po tednu dni izgine brez duha in sluha. Sarah ne ve, ali je bila zapuščena na brezobziren način ali pa se je Eddieju nemara primerilo kaj usodnega, da je pretrgal vse stike z njo. Raziskovanje jo bo pripeljalo do mračne skrivnosti iz njunih najstniških let, roman pa odpira vprašanje o moči odpuščanja in o tem, ali lahko ljubezen res premosti vse prepreke.

Ljubezen pred kuliso očarljive Bretanije

V bolj klasično kategorijo "poletnega branja" sodi Otok kamelij, prvenec nemške avtorice Tabee Bach, ki je pred literarno kariero delala kot operna dramaturginja. Lepa romantična zgodba, kot jo je označila urednica knjige Nataša Müller, pripoveduje o finančni svetovalki in nepremičninskem posredniku, ki imata trden, bolj kot ne prijateljski zakon, dokler njunega mirnega življenja ne prekine pismo, da ji je teta zapustila propadajočo vrtnarijo v Bretaniji. Roman po uredničinih besedah govori o pogumu, kako spremeniti življenje. Prevedla ga je Neža Božič.

Več sledi.

A. J.