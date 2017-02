Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Salvador Dalí je Ano Mario večkrat naslikal med njenim zrenjem skozi okno družinske počitniške hišice v Cadaquesu. Foto: Bonhams Družina Dalí leta 1910. Foto: Wikipedia Slikarjev odnos s sestro se je začel krhati, ko je spoznal svojo Galo. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na dražbo gre Dalíjeva podoba nekoč ljube mu sestre Ane Marie

Za delo upajo, da bodo iztržili 1,2 milijona funtov

28. februar 2017 ob 10:46

London - MMC RTV SLO/STA

V dražbeni hiši Bonhams bodo ta teden skušali prodati sliko, na kateri je Salvador Dalí še pred svojim prehodom v prepoznavni nadrealizem naslikal podobo svoje sestre Ane Marie. Slika je na nek način tudi spomenik njune medsebojne povezanosti, ki pa se je potem, ko je v slikarjevo življenje vstopila Gala, skrhalo.

Tri leta mlajša sestra Ana Marija, ki je bila v času nastanka slike Figura v profilu (Figura de Perfil) še v najstniških letih, je imela delo dolgo časa pri sebi. Pozneje jo je podarila prijateljem, njihova družina pa je imela v lasti do danes. Po besedah Indie Phillips, vodje oddelka a impresionistično in moderno umetnost pri Bonhamsu, gre za izredno enigmatično sliko, poleg tega pa redkost na dražbah, saj so skoraj vsa umetnikova dela iz tega obdobja v javnih zbirkah.

Sliko, ki jo je Dalí naslikal pri 21 letih in jo leta 1925 vključil na svojo prvo samostojno razstavo v Španiji, bodo dali na dražbo v četrtek, nadejajo pa se iztržiti 1,2 milijona funtov (1,4 milijona evrov). Delo bo tokrat na dražbo dano prvič.

Ana Maria je bila na začetku Dalíjeve slikarske poti njegov najljubši model. Ves čas jo je risal in slikal, običajno kako strmi skozi okno v njihovi počitniški hišici v Cadaquesu. Sama se je pozneje spominjala, da ji ni bilo mar, kako dolgo mu je morala pozirati in da je zaradi poziranja za vse življenje vzljubila ta razgled.

Prihod Gale, ohladitev njunega odnosa

Pozneje, ko je Dalí spoznal svojo življenjsko sopotnico Galo, se je odnos s sestro začel krhati. Deset let starejša Gala, ki je bila tedaj poročena še s pesnikom Paulom Eluardom, je postala slikarjev model, muza in žena, vendar pa je niti Ana Maria niti umetnikov oče nista marala. Med špansko državljansko vojno je Ana Maria nekaj časa preživela v zaporu. Bila je prepričana, da je bila to posledica lažne Galine ovadbe.

Drugačen spomin na otroštvo

Ana Maria ni marala, kako je umetnik pri svojih spominjanjih na otroštvo tega opisoval kot težavnega ter omenjal njun mučen odnos z očetom. V zameno je umetnik sovražil njeno idealizirano verzijo spominov v knjigi Dali, kot ga vidi njegova sestra (1949). Nanjo je odgovoril z izjemno brutalno in neposredno sliko z naslovom Mlada devica, avtosodomizirana z rogovi lastne čistosti (1954).

Nikoli našla sprave

Gala je umrla leta 1982, dve leti pozneje so Dalíja po požaru na njegovem domu, za katerega so nekateri menili, da je šlo za poskus samomora, sprejet v bolnišnico. Čeprav se brat in sestra nista srečala več desetletij, se je Ana Maria želela pobotati. Brata je obiskala, ko sta oba verjela, da je že na smrti postelji. Vendar pa je kmalu zapustila sobo, saj jo je začel Dalí zmerjati. Po tistem času se nista več srečala. Dalí je umrl leta 1989, Ana Maria ga je preživela za pet mesecev.

