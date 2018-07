Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Angleški zbiralec Horace Walpole je mavčno ploščo, ki sicer izvira iz antike, vendar je bila pozneje močno preslikana, verejtno kupil na potovanju po Italiji. Foto: Sotheby’s Horace Walpole je svoj dom polnil z različnimi artefakti in predmeti, kai naj bi pripadali slavnim možem preteklih stoletij. Foto: Wikipedia Angleški učenjaki 18. in 19. stoletja so se radi podali v Italijo, kjer so spoznavali antične, srednjeveške, renesančne, pa tudi poznejše spomenike Rima in drugih pomembnih umetniških središč kulturne zgodovine Apeninskega polotoka. Foto: EPA Dodaj v

Na dražbo gre rimska freska, ki jo je 18. stoletje prikrojilo svojemu okusu

Izklicna cena plošče je od 15.000 do 25.000 funtov

1. julij 2018 ob 18:26

London - MMC RTV SLO

Ker so ostanki rimskega stenskega slikarstva že v osnovi redka dragocenost, se tudi na dražbah ne pojavijo prav pogosto. Čez nekaj dni bo fragment antične freske ponujala londonska dražbena hiša Sotheby’s, vendar tako pomanjkljiv opis ponuja nemara več, kot se bodoči zbiralci lahko nadejajo.

Gre za del stenske poslikave, ki jo je imel nekoč v lasti slavni britanski umetnostni zgodovinar in zbiralec Horace Walpole (1717–1797). Čeprav je delo zares nastalo v antiki, pa so bili poznejši "restavratorski" posegi in odslikave preveč invazivni, da bi umetnina ohranila tisto pravo vrednost pristnega antičnega spomenika. O tem govori že izklicna cena, ki so jo postavili pri Sotheby’s - "komaj" 15.000 do 25.000 funtov pričakujejo na dražbi, ki jo napovedujejo 3. junija, številka pa bi bila verjetno še nižja, če plošča ne bi bila nekoč del Walpolove zbirke, poroča Guardian.

Na tržišču se je plošča pojavila skoraj 200 let potem, ko jo je Walpole namestil nad vhod v svojo zasebno knjižnico v hiši, kamor se je umaknil, ko je bilo njegovo slavno domovanje Strawberry Hill v zahodnem Londonu polno obiskovalcev. Mavčno ploščo, okrašeno z viticami, reliefom in prizorom banketa z Neptunom, je najbrž prinesel s potovanja po Italiji. Ta so bila tedaj izredno priljubljena med britanskimi učenjaki; šlo je za prave turneje, na katere so se podali, nekakšne romarske poti med antične in renesančne mojstrovine.

Iskanje izgubljene Walpolove zbirke

Vodja oddelka za antično kiparstvo pri Sotheby’s Florent Heintz je ploščo prvič videl, ko jo je nek ameriški zbirale prinesel na newyorško izpostavo. Delo ga ni navdušilo, saj ga je takoj odvrnila preslikava, ki so jo v 18. stoletju verjetno naredili v eni od rimskih delavnic, kjer so "lepšali" tovrstne zbirateljske kose za evropske zbiralce. Poznejša roka je v antično poslikavo preveč posegla, da bi pritegnila Heintzovo pozornost, zato ga je zavrnil. Da plošče vendarle ne gre odpraviti tako hitro, je spoznal, ko je začel tesneje sodelovati z umetnostno zgodovinarko Silvio Davoli, ki si išče Warpolovo izgubljeno zbirko za razstavo v Strawberry Hill prihodnjo zimo. Davolijeva je Heintzu poslala grafiko z rimsko poslikavo, ki so jo leta 1745 naredili po naročilo angleškega zbiralca Conyersa Middletona. Ta je pozneje delo prodal Walpolu in Heintz je takoj prepoznal ploščo.

Izvirni material, poznejša doslikava

Naknadne pregled poslikave Walpolove ploščez rentgenom in drugimi metodami, je potrdila, da sicer gre za izvirno rimsko delo, vendar močno predelano. Mavec je bil iz antičnega časa, četudi močno popravljen, čez blede ostanke izvirne antične ornamentike so pozneje z oljem doslikali vitice in rastlinje, dodali pa tudi spodnji figuralni prizor. Na grafiki iz 18. stoletja, na kateri je upodobljena nagrobna rimska slika, je jasno razvidno, da je bilo polovico dela skopiranega na Walpolovo ploščo. Po Heintzovem mnenju gre verjetno za enega od priljubljenih spominkov s tistih slavnih italijanskih potovanj, na katere so se podajali angleški učenjaki v želji spoznavanja italijanske dediščine.

Walpole je svoje domovanje na Strawberry Hill polnil z raznimi artefakti in čudesi, za katere je verjel, da so bili nekoč last cesarjev, kraljev, kardinalov in drugih evropskih veljakov. V zbirki je imel denimo glavnik, za katerega je verjel, da ga je Gregor Veliki podaril sveti Berti.

M. K.