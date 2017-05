Na Dunaju o Svilni poti in dolgo pozabljenem učenjaku iz Mengša

Ob dnevu kitajske kulture tudi o Hallersteinu

8. maj 2017 ob 19:39

Dunaj

V Centru OZN na Dunaju so dan kitajske kulture proslavili s svojevrstno osvetlitvijo Svilne poti, njene zgodovine in pa predvsem mož, ki so po njej potovali. Med temi je bil tudi astronom, matematik, zgodovinar in geograf iz Mengša Avguštin Hallerstein, ki ga na svojih platnih obravnava Huiqin Wang, njegovo delo pa je predstavljeno tudi z reprodukcijami arhivskega gradiva.

Huiqin Wang, slovenska slikarka kitajskega rodu, razstavlja na Dunaju 20 platen, ki jih je naslikala na temo Avguština Hallersteina, Giuseppeja Castiglioneja, Marca Pola in z njimi povezane Svilne poti. Poleg umetničinih platen so na ogled tudi reprodukcije dragocenega gradiva o Hallersteinu iz Arhiva RS in iz Prvega zgodovinskega arhiva Ljudske republike Kitajske ter trije veliki predstavitveni panoji, ki jih je oblikoval dekan likovne akademije Boštjan Botas Kenda.

Na ogled so postavili tudi freske in skulpture Dunhuanga - oaze, kjer se Svilna pot na vzhodnem koncu tarimske kotline razcepi v dva kraka in kjer je bilo tisoč let pomembno središče budistične umetnosti. Poleg tega svoja dela razstavlja še predsednik kitajske akademije za kaligrafijo Zhang Jie.

Po Svilni poti, mreži kopenskih in morskih poti med Kitajsko in Evropo, so poleg svile tovorili tudi rimsko steklo, drage kamne in drugo blago, prav tako pa je bila prevodnik idej, znanja, verovanj, ljudskih navad in različnih kulturnih vplivov. Ideje in znanja so prenašali predvsem slavni popotniki, med katerimi je Marco Polo prvi okrepil kulturne in trgovske vezi prek evrazijske celine.

Avguštin Hallerstein, snovalec velike krogle na pekinškem observatoriju

Na Kitajskem se je izkazal tudi Avguštin Hallerstein iz Mengša, ki je pred skoraj 300 leti zasnoval in nato tudi nadziral astronomski inštrument na strehi Starega pekinškega observatorija - veliko obročasto kroglo. Hallerstein je prispel na Kitajsko po skoraj triletni plovbi vzdolž morske Svilne poti in postal predstojnik cesarskega astronomskega urada v času cesarja Qian Longa. Dobil je kitajsko ime Liu Song.

Obujanje spomina na pozabljenega učenjaka

Huiqin Wang, ki že več kot 30 let živi in dela v Sloveniji, je na tega že nekoliko pozabljenega učenjaka naletela leta 2003 ob 300. obletnici njegovega rojstva, ko so jo zaprosili, da izdela kitajski napis za spominsko ploščo na njegovi rojstni hiši v Mengšu. To je umetnico spodbudilo, da se je na umetniški način lotila obujanja njegovih dosežkov.

V sodelovanju z domačimi in kitajskimi strokovnjaki je zbirala zgodovinske dokumente o Hallersteinu v slovenskih in kitajskih arhivih. Pri proučevanju arhivov je spoznala, da je tam preživel več kot 30 let in pomembno prispeval na področju znanstveno-tehnične in kulturne izmenjave med Evropo in Kitajsko. Slikarka je z več kot desetletnim proučevanjem in odkrivanjem napol pozabljenih dejstev ustvarila likovno podobo Hallersteinove zgodbe.

Zgodnji stiki med Kitajsko in Zahodom

V svoji dvojezični slikanici (izšla je v slovensko-kitajski različici v Sloveniji ter v angleško-kitajski različici v Pekingu) je s slikami ujela to obdobje znanstvenih in kulturnih povezav med Kitajsko in Evropo. Pri tem je pokazala, kako je Hallerstein pod dinastijo Qing naredil pomembne prispevke na področjih astronomije, geografije in drugih znanosti, kar potrjuje njegov pomen pri vzpostavljanju zgodnjih znanstveno-tehničnih stikov med Kitajsko in Zahodom.

Njegov opazovalnik, ki je povezal evropsko astronomsko znanje meritev na osnovi Kepplerjevega ekliptičnega sistema s tradicionalno kitajsko obliko, ki temelji na ekvatorialni zasnovi, je postal nov mejnik v razvoju kitajskih astronomskih opazovalnikov. Ekvatorialna obročasta krogla, kot ga imenujejo, še vedno stoji na ploščadi 800 let starega pekinškega observatorija.

Prvič v družbi druge države

Kot so sporočili iz Arhiva RS, je razstava Huiqin Wang v centru OZN na Dunaju prvi primer, da je v program dejavnosti ob kitajskem dnevu kulture vključena tudi kakšna druga država, kar pomeni posebno priznanje za Slovenijo. Razstava o Hallersteinu in Svilni poti bo v prirejeni obliki v poletnih mesecih postavljena tudi v parku pred Arhivom RS.

