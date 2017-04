Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na trgu Herberta von Karajana pred opero so postavili 180 stolov in na 50 kvadratnih metrov velikem LED-zaslonu predvajajo izbrane operne in baletne predstave z nemškimi podnapisi. Foto: Dunajska državna opera Z Dunajske državne opere so sporočili, da bodo poleg samih prenosov predstav pol ure pred začetkom in med odmori vedoželjnim obiskovalcem predstavljali informacije o predstavi, zasedbo, samo državno opero in njen program. Foto: Dunajska državna opera Sorodne novice Večer, ko Drama vrata na stežaj odpre brezdomnim Prvi mož glasbene založbe na čelu dunajske opere Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Dunaju visoka kultura za vse: prenosi opernih in baletnih predstav na prostem

Brezplačni ogled sicer elitnih dogodkov

7. april 2017 ob 14:45

Dunaj - MMC RTV SLO

April, maj, junij in september v avstrijski prestolnici na velik zaslon prinašajo 20 v živo predvajanih izbranih opernih in baletnih predstav.

Tako bo Dunajska državna opera tudi letos omogočila brezplačne operne užitke tudi tistim, ki si vstopnic sicer ne morejo privoščiti.

Obiskovalci t. i. opere pod zvezdami bodo lahko uživali ob stvaritvah čislanih skladateljev, kot so Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Peter Iljič Čajkovski, Aribert Reimann, Giuseppe Verdi in drugi.

19. maja bo na ogled in posluh tudi galakoncert španskega opernega pevca Placida Dominga, ki mu bo dirigiral Marco Armiliato.

Ne le predstave, tudi informiranje

Poleg samih prenosov bodo še pol ure pred začetkom predstav in med odmori vedoželjnim obiskovalcem predstavljali informacije o predstavi, zasedbo, samo državno opero in njen program. Namen teh dogodkov je širšemu krogu občinstva približati opero in vzbuditi zanimanje zanjo tudi pri tistih, ki si doslej niso bili blizu z opero in baletom.

Natančen razpored predstav si lahko pogledate na tej povezavi.



Pred stavbo državne opere, se pravi na trgu Herberta von Karajana, so postavili 180 stolov in na 50 kvadratnih metrov velikem LED-zaslonu bodo predvajali izbrane operne in baletne predstave z nemškimi podnapisi.

V studiu opere bodo z osmimi daljinsko vodenimi kamerami sestavili idealno sliko, ki jo bodo predvajali na tem zaslonu, so sporočili organizatorji.

P. G.