Na festivalu Pranger bodo letos slovensko poezijo prevajali v baskovski jezik

Pesmi bodo letos prevajali v baskovski jezik.

26. april 2018 ob 18:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Znane so pesniške zbirke, ki jih je kritiška trojica v sestavi Barbara Korun, Aljaž Koprivnikar in Domen Slovinič izbrala za letošnji festival Pranger.

Ta bo v 15. izvedbi med 26. junijem in 1. julijem potekal v Rogaški Slatini in Ljubljani.

Združevanje poezije, kritike in prevajanja

Tiskovna predstavnica festivala Ana Petrovčič je povedala, da trenutno pilijo še zadnje podrobnosti. Program festivala, ki slovi po združevanju poezije, kritike in prevajanja, bo tako znan v prvi polovici maja. Tudi spletna stran, ki letos doživlja temeljito prenovo, bo v prvi polovici maja osvežena s programom in drugimi podatki.

Kritiška trojica, ki je letos prvič v tej sestavi, pa je že izbrala pesniške zbirke, ki jih bodo obravnavali na kritiških razpravah, izbrane pesmi pa prevedli v baskovski jezik.

Katere pesniške zbirke so izbrali?

Barbara Korun je izbrala Fatamorgano Anje Cimerman, pesniško zbirko Preveč vljudna Nataše Velikonja in pesniško zbirko Srednja leta Aleša Mustarja. Aljaž Koprivnikar je izbral pesniške zbirke Notranje zadeve Tiborja Hrsa Pandurja, Vrata nepovrata Borisa A. Novaka in Naval Kristine Hočevar. Domen Slovinič pa je izbral pesniško zbirko Tehno Ane Pepelnik, Metamorfoze Vida Sagadina Žigona in pesniško zbirko Dihaj Toneta Škrjanca.

Za prevode bosta poskrbela prevajalka in literarna zgodovinarka Barbara Pregelj ter baskovski avtor Juan Kruz Igerabide, je še povedala Ana Petrovčič.

Celoten program festivala bo znan maja.

N. Š.