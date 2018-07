Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V Locarnu bo letos z nagrado leopard club award nagrajena ameriška igralka Meg Ryan. To nagrado podeljujejo za prispevek k filmski zgodovini. Foto: EPA Na enainsedemdesetem mednarodnem filmskem festivalu v Locarnu bodo v sekciji teden kritike predvajali tudi hrvaško-slovenski celovečerni dokumentarec Nori dnevi Damiana Nenadića. Foto: SFC Ameriški igralec, pisec in režiser Ethan Hawke je poznan predvsem po trilogiji Pred sončnim vzhodom, Pred sončnim zahodom in Pred polnočjo, kot igralca si ga bomo med drugim zapomnili še po vlogi v filmih Reality Bites in Društvo mrtvih pesnikov. Foto: EPA Na lanskem tednu kritike v okviru filmskega festivala v Locarnu nagrajeni režiser Rok Biček in selektor Moritz Leuenberger. Foto: Marin Mikelin Sorodne novice Na tednu kritike v Locarnu letos hrvaško-slovenski film Nori dnevi Dodaj v

Na festivalu v Locarnu bosta nagrajena Meg Ryan in Ethan Hawke

Za zlatega leoparda pa se bo potegovalo 15 filmov,

31. julij 2018 ob 16:55

Locarno - MMC RTV SLO, STA

S svetovno premiero filma Team Spirit francoskega režiserja Vianneyja Lebasqueja se bo v sredo začel 71. mednarodni filmski festival v Locarnu, na katerem bo z nagrado leopard club award nagrajena ameriška igralka Meg Ryan. To nagrado podeljujejo za prispevek k filmski zgodovini.

Organizatorji so opomnili na nekatere njene filme, ki so postali svetovne uspešnice, kot so Harry in Sally, Romanca v Seattlu in Čaka te pošta.

Nagrada za odličnost Ethanu Hawku

Med osebnostmi v ospredju letošnje izdaje bosta Ethan Hawke, ki mu bodo podelili nagrado za odličnost, in Jean Dujardin. Slednji nastopa v zaključnem filmu, komediji I Feel Good v režiji Benoita Delepinea in Gustava Kerverna, ki bo prikazan ob razglasitvi nagrajencev v soboto, 11. avgusta.

Lani je nagrado prejel oskarjevec Adrien Brody, znan iz filma Pianist.

Najdaljši film bo trajal 14 ur

Eden najstarejših filmskih festivalov na svetu bo do 11. avgusta na veliko platno pospremil trinajst svetovnih premier, za zlatega leoparda pa se bo potegovalo 15 filmov, najdaljši bo trajal kar 14 ur.

Letošnji otvoritveni film festivala z naslovom Team Spirit je posnet po resnični zgodbi o košarkarski ekipi, katere člani so hlinili invalidnost, da bi se lahko udeležili paraolimpijade v Sydneyju leta 2000. Pred tem bodo ob glasbeni spremljavi v živo prikazali tudi kratko črno-belo filmsko klasiko Liberty v režiji Lea McCareyja iz leta 1929 s slovitima komikoma Stanom Laurelom in Oliverjem Hardyjem. McCareyju bo posvečena tudi festivalska retrospektiva.

V ospredju bodo protagonistke

Za zlatega leoparda se bo potegovalo 15 filmov, v katerih bodo po večini v ospredju junakinje. Med njimi so drama Dian ameriškega režiserja Kenta Jonesa z Mary Kay Place v glavni vlogi, dramo o najstniški nosečnosti Alice T romunskega režiserja Raduja Munteana, turški film Sibel, ki ga podpisujeta Cagla Zencirci in Guillaume Giovanetti, v katerem je v ospredju mlada, uporniška nema ženska, ter najnovejši film iranskega režiserja Abbasa Fahdela, naslovljen Yara, ki prevprašuje položaj žensk v arabskem svetu.

Predsednik žirije: kitajski režiser Jia Zhangke

Umetniški vodja festivala Carlo Chatrian (na fotografiji spodaj), ki bo prihodnje leto enako funkcijo začel opravljati na Berlinalu, je dodal, da kljub prevladi protagonistk med režiserji filmov v glavnem programu prevladujejo moški. V konkurenci za zlatega leoparda so namreč le trije filmi, ki jih podpisujejo režiserke. Žiriji bo predsedoval kitajski režiser Jia Zhangke.

V tekmovalnem programu Locarna se filmi nadarjenih, a manj znanih avtorjev srečajo z deli priznanih režiserjev. Med premierami bo denimo film Hotel by the River južnokorejskega režiserja Honga Sang-sooja. Prav tako se bosta za zlatega leoparda potegovala tajvanski režiser Ying Liang s filmom A Family Tour, v katerem se režiserka spopada s cenzuro na Kitajskem, ter film francoske režiserke Yolande Zauberman z naslovom M, o mladeniču, ki so ga večkrat posilili člani ultraortodoksne skupnosti.

Zlati leopard lani za kitajski dokumentarec

Med posebnosti letošnjega programa sodi 14-urni film argentinskega režiserja Mariana Llinasa z naslovom La Flor, ki je po besedah Chatriana zagotovo najdaljši film v zgodovini tega festivala. Delo obsega šest zelo različnih segmentov, v katerih nastopajo štiri igralke.

Lani je zlatega leoparda sicer prejel kitajski dokumentarec Gospa Fang v režiji Binga Wanga.

Med popularnimi produkcijami bodo na velikem mestnem trgu, ki premore 8000 sedišč, predvajali drugi del filma Pravičnik z Denzelom Washingtonom v glavni vlogi. Projekcije se bo udeležil tudi režiser Antoine Fuqua. Na popularnem prizorišču bo francoski režiser Bruno Dumont premierno prikazal svojo novo televizijsko serijo Coincoin and the Extra Humans in ob tem prejel tudi nagrado festivala za življenjske dosežke.

Teden kritike bo prikazal slovensko-hrvaški film

V sekciji teden kritike bodo v Locarnu predvajali tudi hrvaško-slovenski celovečerni dokumentarec Nori dnevi Damiana Nenadića. Film je "kombinacija opazovalnega dokumentarca in participativnega snemanja", mednarodna premiera bo 8. avgusta, so sporočili s Slovenskega filmskega centra.

