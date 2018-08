Na filmskem festivalu v Torontu tudi dva slovenska filma

Slovenska premiera septembra v Portorožu

21. avgust 2018 ob 18:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V program mednarodnega filmskega festivala v Torontu se septembra po devetih letih vrača slovenski film. Pravzaprav ga bosta zastopala dva naslova – Posledice scenarista in režiserja Darka Štanteta se bodo predstavile v programu Odkritja, Zimske muhe Olma Omerzuja v programu Sodobni svetovni filmi.

Olmo Omerzu, ki je leta 2012 nase opozoril s kritiško hvaljenim filmom Mlada noč, pozneje pa sloves nadarjenega mladega režiserja utrdil z Družinskim filmom letos predstavlja Zimske muhe, v katerem sledi nabrito samozavestnemu Mari in malce čudaški Heduš, ki se z avtomobilom odpravita dogodivščinam naproti v zaledenela prostranstva. To je film ceste o muhah, ki občasno zabrenčijo tudi pozimi, in zgodba, ki pripoveduje o izmuzljivih vezeh fantovskega prijateljstva in neukrotljivi želji po doživetjih.

Omerzu s svojim novim celovečercem nadaljuje uspešno pot – na mednarodnem filmskem festivalu v Karlovih Varih je prejel nagrado za najboljšo režijo, od septembra pa bo v redni distribuciji na Češkem. V Torontu bo prva projekcija filma za občinstvo 12. septembra. Film je češko-slovensko-poljsko-slovaška koprodukcija. Slovenski koproducent je Rok Biček iz produkcijske hiše Cvinger film.

V družbi filmske ekipe

Darko Štante potuje v Toronto s prvencem Posledice, ki bo s tem doživel tudi svetovno premiero. Prva projekcija za občinstvo bo na sporedu 7. septembra, potem bo imel film še dve projekciji za občinstvo in dve za strokovno javnost. Na prvih dveh projekcijah bodo navzoči režiser Štante, glavni igralec v filmu Matej Zemljič ter producenta Andraž Jerič in Jerca Jerič iz produkcijske hiše Temporama.

Gre za zgodbo o 18-letnem Andreju, ki se mora, ko konča v vzgojnem zavodu, začeti boriti za svoje mesto v skupini varovancev pod vodstvom Željka. Ta ga kmalu vzame pod svoje okrilje, a Andrej mora pod pritiskom novega okolja hkrati poskrbeti, da na dan ne pride skrivnost, ki jo varuje.

V Sloveniji prvič na FSF-ju

Oba filma sta nastala s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, slovensko premiero bosta imela na letošnjem 21. festivalu slovenskega filma.

Nazadnje je bil slovenski film v program Toronta uvrščen pred devetimi leti, ko se je tamkajšnjemu občinstvu predstavil Damjan Kozole s Slovenko. Film je imel pred tem svetovno premiero na filmskem festivalu v Sarajevu, predvajali pa so ga na več kot sedemdesetih festivalih, prodali so ga v trideset držav, v ZDA so ga preimenovali v A Call Girl.

Zgodovina festivala sega v leto 1976 in je po številu obiskovalcev eden največjih svetovnih festivalov, obišče ga več kot 480.000 ljudi. Med temi je 5.000 akreditiranih profesionalcev. Tem sta namenjena Industry Center in filmska tržnica, kjer se bo pod okriljem European Film Promotiona predstavilo 14 evropskih držav. Med njimi bo tudi Slovenija s Slovenskim filmskim centrom. Letos bo filmski festival v Torontu potekal od 6. do 16. septembra.

M. K.