Na filmski festival Shots v Slovenj Gradcu se je prijavilo kar 1656 filmov

Lani si je festival ogledalo okoli 500 gledalcev

25. julij 2017 ob 17:09

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO/STA

Mednarodni festival kratkih neodvisnih filmov Shots, ki bo v Slovenj Gradcu potekal med 3. in 5. avgustom, bo postregel s 23 filmi po izboru režiserja Toma Novosela, ki je izbiral med 1656 prijavljenimi filmi.

Ekipa enajstih prostovoljcev, ki pripravlja festival pod vodstvom direktorja festivala, koroškega režiserja in scenarista Toma Novosela, se je po lanskih izkušnjah letos odločila za selitev na večje prizorišče, in sicer pred slovenjgraški dvorec Rotenturn. Tam bodo v treh festivalskih večerih predvajali 23 izbranih kratkih filmov, ki so jih poslali avtorji iz 17 držav, medtem ko vsi za letošnji festival prijavljeni filmi prihajajo iz 120 držav sveta. Med 23 izbranimi je tudi slovenski film.

Na finalni večer festivala bo tričlanska mednarodna žirija podelila osem festivalskih nagrad, in sicer za najboljši film, glavno moško in žensko vlogo, dokumentarni film, fotografijo, zgodbo, nagrado občinstva ter letos prvič tudi nagrado za študentski film. Žirijo sestavljajo ustvarjalec na lanskem festivalu nagrajenega filma Marco Gadge iz Nemčije, filmofil Tim Januška ter igralec in filmski kritik Žiga Čamernik.

Veliko pozornosti je namenjene gostoljubju, saj so za udeležene avtorje kratkih filmov lani pripravili program ogledov koroških znamenitosti, podobno načrtujejo tudi letos. Koliko avtorjev se bo udeležilo festivala, še ni znano, saj za nekatere še urejajo formalnosti, želijo pa si, da bi jih na Koroško prišlo čim več, je na novinarski konferenci v Slovenj Gradcu pojasnil režiser Novosel in hkrati poudaril, da se festival Shots trenutno v mednarodni konkurenci 14 tisoč filmskih festivalov uvršča na lestvico 100 najboljših na svetu in med 20 najboljših v Evropi.

Pričakujejo več gledalcev kot lani

Lani je festival v Slovenj Gradcu obiskalo okoli 500 gledalcev, letos jih pričakujejo še več. Ob tem si ustvarjalci festivala, ki bo letos potekal pod sloganom Pusti svoj pečat, v prihodnje želijo, da bi bilo v Slovenj Gradcu na voljo več nastanitvenih zmogljivosti in tudi možnost kampiranja. Obiskovalci si bodo lahko tako kot lani festivalske filme ogledali brezplačno.

Festival letos v sodelovanju z oglaševalsko agencijo Luna/TBWA spremlja natečaj za oblikovanje plakata za Shots 2018. Izmed več kot 30 prijavljenih predlogov so izbrali sedem finalistov, ki bodo na ogled v času festivala, na sklepnem večeru pa bodo poleg filmskih nagrad razglasili tudi najboljši plakat. Ustvarjalci festivala, katerega proračun je letos 14 tisoč evrov, medtem postopno razvijajo tudi spremljajoče festivalske vsebine, s katerimi želijo v prihodnje nadgraditi festival.

G. K.