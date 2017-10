Na frankfurtskem sejmu se Slovenija že ozira v naslednje desetletje

Največji knjižni sejem na svetu med 10. in 15. oktobrom

10. oktober 2017 ob 15:21

Frankfurt - MMC RTV SLO, STA

Mednarodni knjižni sejem s skoraj 70-letno tradicijo in letos z okrog 7000 razstavljavci iz 100 držav ter tokratno častno gostjo Francijo je danes odprl svoja vrata v Frankfurtu – večer prej pa sta ga slavnostno odprla nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron.

V okviru 69. mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu, ki bo trajal do 15. oktobra, se nadaljujejo dejavnosti za kandidaturo Slovenije za častno gostjo sejma. Državi gostji za leti 2021 in 2022 bosta znani konec leta - ena izmed njiju bo Slovenija.

Sejem tudi letos ponovno gosti več zvenečih imen. Poleg Dana Browna se ga bodo med drugim udeležili Margaret Atwood, Ken Follett, Paula Hawkins in Sebastian Fitzek. Francija pa je napovedala prihod avtorjev, kot so Michel Houellebecq, Yasmina Reza, Yasmina Khadra, Nancy Huston in Amelie Nothomb.

Knjiga je še dandanes "genialna inovacija"

Organizatorji letošnje izvedbe sejma pravijo, da se je evforija okoli elektronskih knjig, kot kaže, polegla, zato bodo na največjem knjižnem sejmu na svetu letos ponovno v središču avtorji in bralci. Direktor sejma Juergen Boss je po pisanju DPA-ja izpostavil še, da je Frankfurt tudi največji trg z avtorskimi pravicami na svetu. Za letos je tako napovedano rekordno število literarnih agentov, ki jim je namenjen poseben center.

Delež od prodaje elektronskih knjig v Nemčiji je le nekaj več kot pet odstotkov, lani je število kupcev elektronskih knjig tudi prvič upadlo. "Tudi po 500 letih je knjiga še vedno genialna in domišljena inovacija," je povedal Ronald Schild iz nemškega knjigotrškega združenja.

(Zvočne) predstavitve na literarnem vrtu

Slovenske založbe se v Frankfurtu tudi letos predstavljajo pod okriljem Javne agencije za knjigo RS (Jak). Miš, Sodobnost, Goga in Pivec so štiri založbe, ki se predstavljajo na razstavnem prostoru, zasnovanem kot literarni vrt. Na stojnici, ki jo je zasnovala pesnica in arhitektka Lucija Stupica, bodo obiskovalci lahko prisluhnili tudi zvočnemu posnetku poezije slovenskih pesnic in pesnikov v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Mladinska knjiga in Beletrina se predstavljata s samostojno stojnico.

Kot je za STA povedala koordinatorica projekta za častno gostjo sejma Renata Zamida, so zadnje leto in pol potekali intenzivni pogovori. Pogodbe so do vključno leta 2020 že nekaj časa podpisane, po njihovih podatkih je bilo v konkurenci 16 držav in Slovenija bo ena od dveh potrjenih.

Danes bo na slovenski stojnici sprejem, minister za kulturo Tone Peršak bo srečanja v okviru sejma izkoristil tudi za to, da ponovno izpostavi kandidaturo Slovenije za častno gostjo sejma. Na ministrstvu za kulturo so prepričani, da je projekt za Slovenijo pomemben z vidika prepoznavnosti in umestitve slovenske ustvarjalnosti v mednarodni prostor. Hkrati gre za priložnost, da bi to postal osrednji slovenski kulturni dogodek v letu 2021, ko bo Slovenija predsedovala EU-ju.

