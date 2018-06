Na gledališki incident v Brnu se odzove še veleposlanica

Po njenem mnenju je bil cilj predstave dosežen

5. junij 2018 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Češka veleposlanica v Sloveniji Vera Zemanova se je odzvala na protestno pismo Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) zaradi incidenta v Brnu v zvezi s predstavo Naše nasilje in vaše nasilje. Zatrdila je, da češke oblasti nikoli niso podvomile v upravičenost gostovanja predstave in da je bil njen cilj dosežen.

V modre majice oblečeni privrženci nasilne neonacistične skupine Spodobni ljudje so v soboto, 26. maja, prekinili kontroverzno predstavo Oliverja Frljića, ki je v Brnu gostovala na mednarodnem gledališkem festivalu Divadelni svet. Sredi predstave so začeli vpiti in obmetavati igralce s papirjem, nato pa so vdrli na oder, se postavili v vrsto in igralce potisnili v ozadje odra ter pozneje po njih pljuvali.

Direktor in umetniški direktor gledališča Tibor Mihelič Syed in Goran Injac sta nekaj dni zatem v imenu SMG češki veleposlanici Veri Zemanovi napisala protestno pismo, v katerem sta bila kritična do čeških oblasti in lokalne policije, ki ni posredovala, "češ da ima skupina pravico do izražanja svojega mnenja". Desničarski skrajneži so bili na odru po njunih navedbah 40 minut, policija pa da je, preden je posredovala, "raje čakala na to, da je do nasilja prišlo."

Veleposlanica: če so hoteli močan odziv, so ga dobili?

"Do sedaj še nisem imela priložnosti, da bi si ogledala omenjeno predstavo, vendar iz odzivov kritikov in gledalcev vem, da gre za kontroverzno predstavo, ki je nastala z namenom vznemiriti gledalce in zatem sprožiti debato o resnih temah preteklosti in sedanjosti," je v odgovoru na protestno pismo, ki ga je posredovala danes, zapisala Vera Zemanova.

Dodala je, da je bil ta cilj na Češkem dosežen, "saj je predstava izzvala burne reakcije in poleg kritikov je našla tudi vrsto simpatizerjev", SMG pa da je v češkem javnem prostoru pustilo sled. Po njenem prepričanju je povabilo gledališču, da pride v Brno, tudi dokaz tesnega prijateljskega sodelovanja med Čehi in Slovenci ter tega, da so dobro seznanjeni z dogajanjem in pomembnimi dosežki na področju umetnosti obeh držav.

O posredovanju policije je po navedbah veleposlanice podalo izjavo več pristojnih organov, a so ocene dogajanja še naprej protislovne. Direktorju in umetniškemu direktorju gledališča je predlagala, naj se za uradno pojasnilo policije, če ga bosta zahtevala, obrneta na češko ministrstvo za notranje zadeve.

A. J.