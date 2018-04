Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Prepoznaven motiv Tuttovih del je rogati bik, ki je sprva s kot simbol vitalne moči Sredozemlja s precejšnjo mero agresije napolnjeval slikovno polje, pozneje pa se preobrazil v prijaznega bikca in končno v povsem linearen znak. Foto: Goriški muzej Zadnja leta se je umetnikov pogled usmeril na morski pejsaž. Foto: Goriški muzej Sorodne novice Novogoriški dom upokojencev krasijo slike Klavdija Tutte Dodaj v

Na Goriškem se poklanjajo Klavdiju Tutti, umetniku z mediteransko širino

Ob umetnikovi 60-letnici

18. april 2018 ob 20:18

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Čeprav Kladvij Tutta že skoraj četrt stoletja živi v Kranju, ostaja zanj rodna Goriška tista prava obljubljena dežela. Tam najde slikar in grafik navdih za svoje delo in tudi zato se mu zdaj tam, natančneje v Goriškem muzeju, ob življenjskem jubileju poklanjajo s pregledno razstavo.

Umetnost Klavdija Tutte predstavljajo na gradu Kromberk, kjer so za postavitev namenili celotno drugo nadstropje. Razstava, ki jo je postavila kustosinja Goriškega muzeja Katarina Brešan, ni posvečena le slikarju, temveč tudi nekdanjemu direktorju Matjažu Breclju, Tuttovemu prijatelju, s katerim sta začela načrtovati to razstavo, vendar je zaradi nenadne smrti ni dočakal.

"Klavdij Tutta je slovenski umetnik z mediteransko širino, ki jo ustvarja z optimizmom, vedrino, aktualnostjo in vso resnostjo sredi problemov vsakdanjika in s spominjanjem na mediteransko prostranost s pogledom v neskončnost, ki ga lahko omejuje zgolj ali samo osebni horizont," je ob razstavi zapisala kustosinja Milena Koren Božiček, ki bo na jutrišnjem odprtju umetnika tudi predstavila.

Tuttovo likovno ustvarjanje nenehno črpa iz mediteranske, kraške, obmorske pokrajine, ki se prek izbranih podob in simbolov spreminja v imaginarni pejsaž.

Sredozemlje z vsemi svojimi simboli

Na gradu Kromberk predstavljajo vse umetnikove ustvarjalne cikle od zgodnjih 80. let 20. stoletja do danes. Na začetku je njegove slike zaznamovala dinamična, gestualna poteza z barvno nasičenimi abstraktnimi formami, sledili so cikli z ekspresivno stilizacijo živalskega sveta in krajine. Najpogostejši motiv so bili rogati biki, ki so s precejšnjo mero agresije napolnjevali slikovno polje kot simboli vitalne moči Mediterana, v dialogu z menhirji, kamnitimi monoliti, prastarimi simboli ljudskih verovanj.

Biki so se postopoma preobrazili v idilične prijazne bikce, ki spominjajo na otroške igrače, dokler niso v najnovejših slikah poenostavljeni v čisto linearne znake. Središčna tema je še vedno ostal Mediteran s cipresami, pticami, dolmeni, rogatimi bikci, ki jih je avtor sestavljal v vedno nove kompozicije na migetajoči podlagi, zgrajeni iz drobnih barvnih potez.

V zadnjih letih je slikarjeva pozornost usmerjena k morskemu pejsažu, ki ga na likovni ploskvi ponazarjajo ladje, svetilniki, pomoli in človekov odnos do neizmernih morskih obzorij. Vzporedno s slikarskimi cikli vseskozi nastajajo še grafike, risbe, različni objekti in asemblaži iz raznovrstnih materialov.

Razstava bo odprta do 30. septembra, Tutta pa bo po njej občasno obiskovalce popeljal tudi sam.

M. K.