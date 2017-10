Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zasedba Igorja Matkovića bo nastopila v četrtek v mali dvorani Kulturnega doma. Foto: RTV SLO Dodaj v

Na Goriškem te dni odmeva jazz

Sklepni dan bosta dva koncerta

25. oktober 2017 ob 11:27

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Do sobote se bo na Goriškem v okviru festivala Oktober Jazz zvrstila vrsta koncertov, na katerih bosta med drugim nastopili glasbeno-instrumentalni zasedbi Kombo B in Kombo C pod umetniškim vodstvom tolkalca, skladatelja in mentorja Zlatka Kaučiča.

Festival, ki ga organizira Kulturni dom Nova Gorica v sodelovanju z različnimi partnerji, je v torek odprla norveško-italijanska zasedba, ki jo sestavljajo Eivind Aarset, Michele Rabbia in Gianluca Petrella. Danes se bosta predstavili zasedbi Kombo B in Kombo C, ki bosta predstavili projekt in novo zgoščenko Rock mi monk. Skupina Kombo ima za seboj pomembne in odmevne nastope tako doma kot v tujini. Sodelovala je s svetovno priznanimi glasbeniki in prejela odlične recenzije doma in v tujini. V petnajstih letih delovanja so ustvarili niz projektov in izdali pet zgoščenk.

V četrtek bo poslušalce v mali dvorani Kulturnega doma v Novi Gorici navduševal Igor Matković Quintet "State of ku," v petek bo tam nastopila zasedba Klarisa Jovanović&Della Segodba, na sklepni dan pa bo najprej ob 11. uri nastopila zasedba Cristiano Calgagnile Ensemble: Multikulti Cherry On, popoldne pa bo ob 16.00 v Vili Vipolže nastopil še Jakob Bro Trio, ki se mu bosta pridružila Joey Baron in Thomas Morgan.

K. T.