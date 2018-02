Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V preteklih letih se je praznovanju slovenskega kulturnega praznika s programom in odprtimi vrati na sicer dela prost dan pridružila tudi knjigarna Konzorcij. Foto: BoBo Dodaj v

Na letošnji kulturni praznik Konzorcij ne bo odpiral vrat

MK: Gre za spoštovanje enakih standardov za naše zaposlene

6. februar 2018 ob 17:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je bila v preteklih letih ljubljanska knjigarna Konzorcij pomemben prostor prešernovanja ob slovenskem kulturnem prazniku, pa ta četrtek ne bo odprla svojih vrat. Kot so sporočili z Mladinske knjige, s tem spoštujejo pravice svojih delavcev.

Knjigarna Konzorcij se je z dejavno vpetostjo v praznovanje slovenskega kulturnega praznika uveljavila kot ena od ključnih postaj za ljubitelje kulture na ta dan. Ti so se opoldne najprej ustavili na recitalu gledaliških umetnikov na Prešernovem trgu, zatem pa pot nadaljevali v bližnjo knjigarno Mladinske knjige, Konzorcij, kjer so vsako leto pripravili kulturni program.

Tam so običajno pripravili pesniške recitale ali druge vrste druženj in pogovore s priznanimi slovenskimi kulturniki. Kot rečeno, bodo ostala letos vrata knjigarne zaprta.

Razlog za takšno odločitev pa so v Mladinski knjigi komentirali z besedami: "Glede na to, da se je večina trgovcev zavezala k spoštovanju dogovora na ravni trgovinske dejavnosti, po kateri delodajalec delavca ne sme razporediti na delo ob določenih dneh, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi, med njimi je tudi 8. februar, slovenski kulturni praznik, se je tudi Mladinska knjiga Trgovina (MKT) v sodelovanju s sindikatom MKT odločila za spoštovanje enakih standardov za svoje zaposlene."

M. K.