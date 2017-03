Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! S prenovo Drame želijo pridobiti sodobne, funkcionalne in varne prostore ter odre in odrsko tehniko, primerljivo z evropskimi klasičnimi in modernimi gledališči. Foto: MMC / Miloš Ojdanić V gledališču načrtujejo za 23. junij odprtje razstave vseh arhitekturnih rešitev. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Med pomanjkljivostmi sedanje stavbe so med drugim izpostavili premajhen nagib parterja v veliki dvorani, zaradi česar so nekatere vizure pogleda na oder slabše, kot bi lahko bile. Foto: MMC RTV SLO / Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na natečaj za prenovo dotrajanih prostorov ljubljanske Drame prispelo 13 rešitev

Druga stopnja natečaja bo končana predvidoma konec maja

20. marec 2017 ob 16:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na natečaj za prenovo stavbe ljubljanske Drame je prispelo 13 projektnih rešitev, ki jih bo komisija ocenila do konca meseca. V Drami upajo, da bodo do konca junija lahko podpisali pogodbo z izbranim projektantom, s tem pa bodo korak bližje prenovi, ki naj bi odpravila trenutne prostorske pomanjkljivosti, na katere so opozorili že pred časom.

Med pomanjkljivostmi trenutnih prostorov, v katerih domuje SNG Drama Ljubljana, so med drugim omenili nezadostno število vadbenih in drugih prostorov, poleg tega obstoječe umestitve v stavbi ne ustrezajo potrebam gledališča. Premajhen je na primer nagib parterja v veliki dvorani, zaradi česar so nekatere vizure pogleda na oder slabše, kot bi lahko bile. Prostori, namenjeni gledalcem, so dotrajani, nekateri tudi neustrezni. Glede glavnega odra pa so izpostavili zastarelo in dotrajano tehnološko opremo, ki je tudi na meji varnostnih pogojev. Prav tako sta dotrajana levi in desni prizidek h glavni dvorani, ki tudi po višini ne ustrezata svojemu namenu, poleg tega pa sta še statično vprašljiva.

Z natečajem želijo preveriti različne možnosti in koncepte celovite prenove ter pridobiti rešitev, ki bo zagotavljala umestitev dejavnosti Drame na sedanji lokaciji v obstoječem in v novih objektih v sedanjih nadzemeljskih stavbnih gabaritih.

SNG Drama Ljubljana je mednarodni javni dvostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova SNG Drama Ljubljana novembra lani objavila na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Odpiranje projektnih rešitev je potekalo 10. marca v prostorih ZAPS, njihovo ocenjevanje bo predvidoma trajalo do 27. marca. Komisija bo izbrala največ šest projektnih rešitev in izbrane kandidate povabila k sodelovanju na drugi stopnji natečaja, ki bo končana predvidoma konec maja.

Po navedbah ministrstva za kulturo ima ministrstvo v proračunu za letos in za leto 2018 zagotovljena sredstva za plačilo projektne in investicijske dokumentacije. Samo izvedbo del celovite prenove ljubljanske drame pa je ministrstvo predvidelo znotraj zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, t. i. zakona o kulturnem evru, ki je v pripravi.

Junija vse rešitve na ogled javnosti

S prenovo prostorov Drame želijo ob ohranitvi vseh kakovostnih karakteristik obstoječe stavbe ter z vidika varovanja kulturne dediščine pomembnih stavbnih delov v prvi vrsti pridobiti sodobne, funkcionalne in varne prostore ter odre in odrsko tehniko, primerljivo z evropskimi klasičnimi in modernimi gledališči. Vse arhitekturne rešitve si bo mogoče ogledati 23. junija, ko jih bodo predstavili na razstavi v gledališču.

M. K.