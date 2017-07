Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 19 glasov Ocenite to novico! Feldmaršal Radetzky si je po vojaških uspehih zaželel, da bi kdo zložil bojno pesem, ki bi jo potem prepevali vojaki njegove armade. Foto: Wikipedia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Na noge, bratje! Bobni ropotajo ..." Pesem feldmaršalu Radetzkemu.

Iz arhiva Andreja Mraka

9. julij 2017 ob 09:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

V arhivih smo tokrat našli letak, ki ga spremlja nadvse zanimiva zgodba o tem, kako je znameniti Josef Wenzel Radetzky naročil, da se pesem, ki opeva njegove vojaške uspehe, prevede tudi v slovenščino.

Želel je namreč, da bi pesem lahko prepevali tudi slovenski fantje 17. pešpolka, ki so se v njegovih bojih posebej izkazali. Prevod so zaupali Blažu Potočniku, ki je veljal za odličnega pesnika in skladatelja. Naloge se je Potočnik hitro lotil, na letakih pa je poslovenjena različica pesmi izšla marca leta 1849.

Andrej Mrak