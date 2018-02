Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slika Gradiva (1931) prikazuje lik iz istoimenskega romana Wilhelma Jensena iz leta 1903, v katerem mladi arheolog postane obseden z žensko figuro na reliefu iz rimskih časov. Foto: Sotheby's Slike Maison pour erotomane, kar v prevodu pomeni hiša za erotomana, javnost ni videla vse od 30. let prejšnjega stoletja. Foto: Sotheby's Izurjen risar Salvador Dalí je bil eden najvidnejših slikarjev 20. stoletja in ključni predstavnik nadrealističnega gibanja. Foto: EPA Gre za ponovno odkriti sliki, kakovost je A plus, plus, plus ... Ko ju prvič uzreš in jima moraš postaviti ceno, se počutiš neverjetno privilegiran, da si ravno ti tisti, ki boš ta dva dragulja dal na dražbo. Thomas Bompart, Sotheby's Sorodne novice Picasso, Dalí in Chagall potujejo v Bagdad Dali in Duchamp, nadrealist in oče konceptualizma bok ob boku Dodaj v

Na novo odkriti umetnini španskega nadrealista Dalija na dražbo

Sliki je narisal za grofico Toto, ki je bila pravi "magnet"

9. februar 2018 ob 16:29,

zadnji poseg: 9. februar 2018 ob 17:09

London - MMC RTV SLO

Redko videni umetnini Gradiva (1931) in Maison pour erotomane (1932) španskega nadrealističnega slikarja Salvadorja Dalija, ki ju je umetnik prodal argentinski grofici v 30. letih prejšnjega stoletja, bodo prodali na dražbi.

Salvador Dali je dragoceni umetnini ustvaril za bogato in ekstravagantno grofico de Cuevas de Vera z vzdevkom Tota, ki je živela med Argentino in Francijo. Iz kako avantgardne družine izvira, priča dejstvo, da je njihov dom v Buenos Airesu delo Reneja Sergenta. Arhitekt je delal za vrsto aristokratov po svetu in prepoznaven pečat pustil v znamenitih hotelih, kot sta Savoy in Claridge's v Londonu, so zapisali na spletni strani londonske dražbene hiše Sotheby's.



V obeh slikah je močno zasidran simbolizem. Zgodnejša Gradiva (1931) prikazuje mitološko figuro in lik iz romana Wilhelma Jensena iz leta 1903, v katerem mladi arheolog postane obseden z žensko figuro na reliefu iz rimskih časov. Gre za zgodbo, ki jo je uporabil Sigmund Freud kot študijo o idealizacijah lepote in predstavah o ljubezni. Gradiva je bil prav tako vzdevek, ki ga je Dali dal svoji ženi Gali. Druga slika Maison pour erotomane (1932) pa je čudaško delo s halucinacijskim učinkom, ki prikazuje violončelo, konja in avto, ki se pojavijo iz kamna. V ospredju slike lahko vidimo tudi Dalija in njegovo ženo.

Skozi desetletja so si sliki, ki sta polni dramatičnosti, podajali grofičini potomci in sta ostajali za javnost neznanka, a zdaj sta bili ponovno odkriti in se bosta pojavili na londonski dražbi, je poročal spletni The Guardian. "To sta sliki, zaradi katerih rad opravljam svoje delo," je pojasnil Thomas Bompart, ki se pri dražbeni hiši ukvarja s prodajo sodobne in impresionistične umetnosti. "Gre za ponovno odkriti sliki, kakovost je A plus, plus, plus ... Ko ju prvič uzreš in jima moraš postaviti ceno, se počutiš neverjetno privilegiran, da si ravno ti tisti, ki boš ta dva dragulja dal na dražbo," je pojasnil.

"Tota je bila magnet za Dalija"

Grofica je prijateljevala s številnimi vodilnimi umetniki, ki so delovali v Parizu v 20. in 30. letih 20. stoletja. Med drugim so bili to ekscentrični Dali, Pablo Picasso, Jean Cocetau, Alberto Giacometti, Max Ernst, Le Corbusier, Man Ray in Luis Bunuel, s katerim se je spustila v ljubezensko razmerje.

Bompart je pojasnil, da je Dali naravnost ljubil močne ženske, tako da ga je k grofici, ki je bila tako bogata kot ekstravagantna, na drugi strani pa feministka in politično angažirana, vlekla nevidna sila. "Tota je bila kot magnet za Dalija," je poudaril in dodal, da je bilo prav obdobje, ko je narisal omenjeni sliki, čas, ko "se je Dali dokončno izoblikoval".

Eden največjih nadrealistov

V španskem Figuerasu rojeni Dali (1904–1989), eden najpomembnejših nadrealističnih slikarjev, je v Pariz odšel leta 1927. Na podlagi intenzivnega študija psihoanalize je razvil t. i. paranoično-kritično metodo slikanja, s katero je kot izjemen risar naturalistično natančne slikovne detajle združeval v ekscentrične in celo absurdne kombinacije, ki jih je sam imenoval ročno naslikane fotografije sanj.

Slika Gradiva je bila na ogled postavljena le enkrat, v švicarski Lozani v 80. letih, slike Maison pour erotomane, kar v prevodu pomeni hiša za erotomana, pa javnost ni videla vse od 30. let prejšnjega stoletja. Za vsako si pri Sotheby's nadejajo iztržiti med 1,2 in 1,8 milijona funtov.

Sliki bo londonska dražbena hiša na dražbi ponudila 28. februarja.

