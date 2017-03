Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Animacija s pogledom na taverne, amfiteater in gladiatorsko šolo. Foto: LBI ArchPro, 7reasons Do zdaj nepoznan leseni amfiteater je stal 400 metrov stran od izkopanega kamnitega (tega je pozneje prekrilo mestno obzidje). Lega lesenega amfiteatra ni bila naključna, saj je stal na križišču ceste, ki je sledila meji imperija in pa glavne vie proti njegovemu središču. Foto: LBI ArchPro, 7reasons Po besedah strokovnjakov z obeh institucij nova odkritja kažejo, da po principu kruha in iger množic niso zabavali le v središču imperija, ampak tudi v obmejnem mestu na Donavi. Foto: LBI ArchPro, 7reasons Podzemne kleti v območju tavern, kjer so hranili vino in živila. Foto: LBI ArchPro, 7reasons Področje ob amfiteatru je bilo urejeno tako, da je pot obiskovalce na spektakel vodila mimo prodajaln in tavern. Foto: LBI ArchPro, 7reasons Sorodne novice V bližini Dunaja je stal amfiteater, primerljiv s Kolosejem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na območju antičnega Carnuntuma odkrili urejeno infrastrukturo za rimske spektakle

S kruhom in igrami mir ohranjali tudi v antičnem mestu ob Donavi

31. marec 2017 ob 21:21

Dunaj - MMC RTV SLO

Kot so pokazale nove raziskave antičnega mesta Carnuntum, katerega ostanki ležijo vzhodno od Dunaja, je bila v bližini amfiteatra četrt, v kateri je bila urejena ključna infrastruktura za rimske spektakle.

Najdbo je znanstvenikom pokazal pregled terena s pomočjo georadarja, se pravi brez arheoloških izkopavanj območja. Do odkritja so raziskovalci z Inštituta za arheološka izkopavanja in vizualno arheologijo (LBI ArchPro) in Avstrijskega centralnega inštituta za meteorologijo in geodinamiko (ZAMG) prišli šest let po tem, ko so na območju našli ostanke gladiatorske šole. Kot je pokazal projekt, ki so ga izvedli na pobudo dežele Spodnje Avstrije, je ležalo v neposredni bližini amfiteatra celotno mestno področje s pekarnami, tavernami in prodajalnami.

Radarski sistem je pod mestnim obzidjem zaznal tudi skrite ostanke lesenega amfiteatra. Kot kaže, so ga Rimljani zgradili na križišču ceste, ki je sledila rimskemu mejnemu območju - donavskemu limesu, in glavne ceste, ki je vodila proti Rimu. Ob amfiteatru je stal tempelj, posvečen rimskim boginjam križišč, quadriviis.

Kot so sporočili strokovnjaki obeh institucij, nova spoznanja dopolnjujejo še eno poglavje k zgodnji zgodovini rimskega Carnuntuma, ki poudarja pomen principa "kruha in iger" na obrobju rimskega imperija.

LBI ArchPro in ZAMG raziskujeta območje antičnega Carnuntuma od leta 2012, in sicer s pomočjo po meri oblikovanih magnetometrov visoke ločljivosti in georadarskih sistemov. S pomočjo novih spoznanj se je izrisala nov zemljevid, na katerem so prvič vidni ostanki do zdaj nepoznanih objektov antičnega mesta.

Kruh pekli tudi za do 13.000 gledalcev

Gladiatorsko šolo so odkrili že leta 2011, potem pa izvedli meritve v okolici izkopanega amfiteatra civilnega mesta. Kot so pokazali rezultati, je bilo celotno mestno območje urejeno z vso potrebno infrastrukturo za gladiatorske igre, trgovci pa so številčni obisk izkoristili za prodajo različnega blaga, verjetno spominkov in živil. Prodajali so jih v prodajalna (thermopolia), na poti, ki je obiskovalce vodila do spektaklov, pa so te privabljale tudi taverne (tabernae). Za gostilnami je očitno stalo skladišče (horreum) in velika peč, kjer so pekli kruh za tudi do 13.000 gledalcev. Podzemne kleti pa so bile urejene za hrambo vina in preostalih živil.

Carnuntum je bil sprva vojaški tabor ob Donavi v Noriku, od 1. stoletja pa upravno središče rimske province Gornje Panonije. Danes je na območju nekdanje antične naselbine urejen arheološki park (leži na pol poti med Dunajem in Bratislavo), ki se razteza po več kot 10 kvadratnih kilometrih.

Ena izmed postaj jantarne ceste

Naselje, kjer je Mark Avrelij napisal del svojih Meditacij, je bilo pomembno središče za trgovanje z jantarjem.

Potem ko so ga v 4. stoletju oplenili in porušili Germani, naselje kljub prizadevanjem cesarja Valentinijana I., ki ga je sicer delno obnovil, nikoli ni več doseglo nekdanjega pomena. Pozneje je delilo usodo številnih antičnih mest in postal vir za gradbeni material, ki so ga po propadu imperija reciklirali v stavbah novega obdobja.

M. K.