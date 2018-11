Na odru LGL bo poskakovala osvežena Žogica Marogica

V LGL se vrača osvežena marionetna predstava Žogica Marogica

27. november 2018 ob 17:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dedek in babica s svojima bobnom in lajno, Žogica Marogica in Zmaj Tolovaj bodo nocoj v Lutkovnem gledališču Ljubljana premierno nastopili v osveženi različici marionetne predstave Žogica Marogica. Igro, ki je bila v režiji Jožeta Pengova premierno uprizorjena leta 1951 in je ena prvih LGL-jevih predstav, je osvežil režiser in mojster lutkovne animacije Brane Vižintin.

Ustanovitev lutkovnega gledališča sega v leto 1948, ko je bila premierno uprizorjena marionetna predstava Udarna brigada. Za dejanski začetek novega lutkarstva, ki je preseglo sokolsko in partizansko tradicijo, pa veljata uprizoritvi Martina Krpana v sezoni 1949/50 in Žogice Marogice v sezoni 1950/51, so zapisali v LGL.

Žogica Marogica je sicer nastala leta 1936, izpod rok češkega lutkarja Jana Malíka in je ena najbolj igranih lutkovnih iger na svetu.

Danes zadostuje pet animatorjev-igralcev

V novi različici so se odločili za en konceptualni poseg v Pengovovo Žogico Marogico, ki predstavlja prelom s tradicijo t. i. ljubljanske marionetne šole. Ta ekipo strogo deli na animatorje in na govorce oziroma sinhronizatorje, kot bi jim rekli v žargonu risanih filmov. Namesto devetih govorcev in sedmih animatorjev danes zadostuje pet animatorjev-igralcev.

Gostobesednost izvirnika

Želeli so si tudi, da bi osvežena predstava spregovorila v kar se da lutkovnem jeziku. To je zahtevalo več od samo združitve animatorja, govorca in igralca v eni osebi. Posledica šibke vere v lutko je namreč gostobesednost izvirnika, ki daje prednost pripovedovanju pred prikazovanjem. Danes je prav nasprotno: vera v lutko je močna, a peša vera v besedo.

Z drobnimi in debelimi dramaturškimi črtami

Neskladja so se, kot so zapisali, "lotili z drobnimi in debelimi dramaturškimi črtami".

"Opise dejanj smo zamenjali z lutkovnimi prizori; v okvirih dovoljenega in možnega smo se posvetili dramaturgiji zvoka ter vpletli radijski posnetek o izginotju žogice, kot ga je napisal Jan Malik - in smiselno izkoristila radijska priredba Emila Smaska, predstava pa izpustila. Ostalo je še nekaj dramaturško šibkih točk, ki jih je Smaskova priredba precej dobro rešila, vendar se za tako radikalne posege v besedilo nismo odločili. Sledili smo Malikovemu besedilu, a v novem prevodu," so zapisali.

Izvirnik je v nekaterih delih precej okrutnejši od prvega prevoda v tipkopisu in predstave. "Gre za precej problematičen svet: otroke puščamo same, da jih ugrabijo, jim grozimo s fizičnimi kaznimi in oblagamo s krivdo; veselimo se orožja, streljanja, municije –sablja mi bo pomagala / puška vsakogar pregnala v prevodu Tatjane Jamnik prepeva Marogica" so zapisali ustvarjalci, ki so te težave reševali s črtami oziroma z izbiro sprejemljivejše različice.

Jubilejno razgaljena verzija z odprtim zaodrjem

Na prvih osmih ponovitvah si bodo gledalci predstavo lahko ogledali v jubilejno razgaljeni verziji z odprtim zaodrjem ter z ločenimi igralci in animatorji. Kasneje bo zaodrje zaprto, igralci bodo pa hkrati tudi animatorji.

V predstavi, ki je del praznovanja 70. obletnice LGL, igrajo Polona Kores, Alenka Tetičkovič, Matevž Müller, Lovro Finžgar, Boštjan Sever k. g, Jernej Kuntner, Nina Ivanič, Rok Kunaver, Ajda Toman in Miha Arh.

Dramaturginja predstave je Jera Ivanc, kostume pa je ustvarila Nina Jordanovski.

N. Š.