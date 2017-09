Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Joseph Merrick je kot Človek slon nastopal v okviru 'parade spačkov', dokler ni spoznal kiruga Fredricka Trevesa in se po krajši turneji po Evropi, kjer so si z zanimanjem ogledovali njegovo pojavo, vrnil v London ter do konca življenja ostal za bolnišničnimi zidovi. Dočakal je le 27 let. Foto: Wikipedia/Neznan avtor 'Draga gospodična Maturin. Hvala lepa za perutnino in knjigo, ki ste mi ju tako prijazno poslali. Perutnina je bila odlična. V nedeljo sem videl gospoda Trevesa, rekel je, naj vam predam njegove odlične pozdrave. Z veliko hvaležnostjo, vaš Joseph Merrick.' Foto: Wikipedia Sorodne novice Bradley Cooper bo poleti osvajal gledališko občinstvo v Londonu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na ogled pismo Človeka slona edini ženski, ki ni v grozi odvrnila pogleda

Njegovo okostje hranijo na medicinski fakulteti v Londonu

13. september 2017 ob 11:49

Leicester - MMC RTV SLO, STA

V Leicestru je na ogled edino ohranjeno pismo Josepha Merricka, bolj znanega z vzdevkom Človek slon, slednji se ga je prijel zaradi močno popačenega obraza in telesa, za kar vzroka niso nikoli dokazali.

Pismo je Merrick napisal mladi vdovi Leili Maturin. Ta naj bi bila prva ženska, ki se mu je kdaj nasmehnila in se z njim rokovala. Tudi kasneje sta ostala v stikih, poroča britanski BBC.

Merrick se je v Leicestru rodil 5. avgusta 1862 in je bil po videzu kot vsi ostali novorojenčki. Kosti in koža so se mu začeli nenaravno zaraščati v prvih letih življenja. Družina se mu je odpovedala in znašel se je na cesti. Nekega dne se je odločil, da bo začel s svojo podobo služiti in se je povezal z agentom Samom Torrom. S tem je postalo njegovo življenje znosnejše.

Sicer je Merrick vse življenje verjel, da so njegove deformacije posledica tega, da je njegovo mater med nosečnostjo z njim prestrašil slon. Diagnoz za njegovo zdravstveno stanje je bilo več. Prva je bila, da je trpel za elephantiasisom ali slonovo boleznijo, ki jo povzroči parazitska okužba. Odtod tudi njegov vzdevek.

Mala pozornost, veliko veselje

Merrick je z Leilo Maturin ohranjal stike. O tem priča tudi vsebina pisma, razstavljenega v Leicestru. V pismu se ji je zahvalil za podarjeno perutnino in knjigo. Pismo ji je poslal iz londonske bolnišnice, v kateri je pristal na zdravljenju po srečanju s kirurgom Frederickom Trevesom.

Prav Treves naj bi poskrbel za srečanje med svojo dobro prijateljico Leilo Maturin in Merrickom. S tem je hotel svojemu pacientu vliti samozavest, saj je večina žensk, ki jih je bil poprej srečal, do njega kazala odpor.

Človek slon je umrl 11. aprila 1890, star 27 let. Kot razlog smrti je bila navedena zadušitev, k čemur naj bi v veliki meri botrovala teža njegove glave. Merrickovo okostje hranijo v posebni sobi na medicinski fakulteti londonske univerze Queen Mary. Bili pa so že dani pozivi, da bi njegove posmrtne ostanke pokopali v rodnem Leicestru.

Zgodba o človeku slonu je pritegnila tudi Hollywood. Merrickovo življenje je v filmu Človek slon iz leta 1980 predstavil režiser David Lynch, v glavni vlogi pa je nastopil John Hurt. Zgodba si je utrla pot tudi na broadwayske deske, kjer je kot Človek slon nastopil Bradley Cooper.

A. K.