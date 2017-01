Na Plečnikov rojstni dan se sprehodite po Krakovskem nabrežju

Že na začetku "Plečnikovega leta" obeležujemo obletnici rojstva in smrti

23. januar 2017 ob 12:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Krakovskem nasipu je od danes, ko mineva 145 let od rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, na ogled fotografska razstava, ki predstavlja mojstrove arhitekturne presežke.

Slovenija je posejana z biseri Plečnikove umetnosti, predstavljeni objekti pa so spodbuda k ogledu njegovih stvaritev.

Jože Plečnik se je rodil leta 1872 v Ljubljani. Obiskoval je umetnoobrtno šolo v Gradcu, nato se je na Dunaju vpisal na umetnostno akademijo, na arhitekturni oddelek, ki ga je vodil Otto Wagner. Po končanem študiju in študijskem bivanju v Italiji se je za dobrih deset let ustalil na Dunaju. Sprva je delal v Wagnerjevem ateljeju, nato kot samostojni arhitekt.



Med letoma 1911 in 1921 je živel v Pragi, kjer je bil profesor na umetnoobrtni šoli. Leta 1920 je bil imenovan za arhitekta Praškega gradu, poleg tega je sprejel mesto profesorja na novoustanovljeni fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Leta 1921 se je preselil v Ljubljano, nato pa do leta 1934, ko je sodeloval pri obnovi Praškega gradu, veliko potoval med Prago in Ljubljano. Umrl je na svojem domu v Trnovem.

"Umetnik za ljudstvo"

Ko se je Plečnik po dolgem bivanju v tujini leta 1921 vrnil v domovino, se je posvetil delu za svoj narod. Kot je ob njegovem grobu dejal Josip Vidmar, je bil pravi ljudski umetnik. Znal je prisluhniti vsemu, kar so naši predniki kdaj koli dobrega ustvarili.

To ljubezen je Plečnik prenašal tudi na svoje študente in jim odpiral oči za vrednote naše davne ustvarjalnosti. Uporabljal je domača gradiva in iz njih izvabljal dotlej skrite estetske vrednosti. Osrečevalo ga je, če so tudi preprosti ljudje njegovo umetnost sprejeli za svojo. Po vojni obnovljena cerkev v Zgornjih Stranjah pri Kamniku je zgovoren primer takšnega sodelovanja, kjer se je Plečnik mojstrsko prilagodil sposobnostim in znanju domačih obrtnikov.

Povečana cerkev v prekmurski Bogojini je eden temeljnih kamnov moderne evropske sakralne arhitekture. Med njo in številnimi spomeniki, znamenji in kapelicami je širok razpon genialnih arhitekturnih domislic, so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji.

Razstava vas bo čakala mesec dni

Razstava, ki je nastala v sodelovanju s poznavalcem Plečnikovega opusa Damjanom Prelovškom, tudi avtorjem fotografij, bo na ogled do 28. februarja. Kot so sporočili iz Mestne občine Ljubljana, kjer letos obeležujejo Plečnikovo leto, predstavlja eno v nizu številnih razstav in dogodkov, ki se bodo letos zvrstili v slovenski prestolnici.

A. J.