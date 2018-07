Na ptujskem festivalu Art Stay letos tudi delo Aja Vejveja

Na Ptuju se začenja 16. festival Art Stays

6. julij 2018 ob 11:29

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Letošnji Art Stays na Ptuju že z otvoritveno razstavo razkriva enega svojih adutov: v okviru razstave Glasstress bo na ogled tudi steklena skulptura enega najvplivnejših umetnkov na svetu, aktivista Aja Vejveja.

Z odprtjem velike razstave Glasstress Ptuj Slovenija ter javne intervencije mehiške umetnice Marie Terese Gonzalez Ramirez na festivalskem trgu in koncertom Draga Misleja Mefa se na Ptuju danes začenja 16. festival sodobne umetnosti Art Stays. Največji slovenski festival sodobne vizualne umetnosti bo do 13. julija potekal pod naslovom Fragile in v ospredje postavlja krhkost likovnih materialov. (Razstave boste lahko ujeli še vse do 9. septembra letos).

Kot pojasnjuje umetniški vodja festivala Jernej Forbici, želijo z osrednjo temo posredno nakazati na krhkost odnosov ter čustev v sodobni družbi.

V tednu dni se bo na desetih lokacijah v najstarejšem slovenskem mestu in njegovi okolici zvrstilo več kot 30 različnih dogodkov in deset razstav, na katerih bo dela predstavilo več kot 60 umetnikov. Letošnji Art Stays bodo zaokrožili dogodki mojstrov kulinarike in vinarjev, filmski program ter poletna akademija z delavnicami in pogovori o aktualnih temah.

Ob Forbiciju je umetniški program pomagala sestavljati še kreativna direktorica Marika Vicari v sodelovanju s tujimi in domačimi galerijami, muzeji, fundacijami in zbirkami ter mednarodno ekipo kustosov.

Tudi steklo je medij umetniškega ustvarjanja

Osrednja razstava Glasstress je dolgoročni projekt Adriana Berenga, s katerim želi nadgraditi svojo vizijo združitve sodobne umetnosti in stekla in h kateremu so bili povabljeni umetniki vseh disciplin, od kiparjev do glasbenikov, da sodelujejo z mojstri pri ustvarjanju umetnosti v steklu.

Glasstress je gostoval v uglednih muzejih in ustanovah po vsem svetu, vključno z muzejem Millesgården v Stockholmu, newyorškim muzejem umetnosti in oblikovanja, fakulteto London College of Fashion in Galerijo zbirke Wallace v Londonu, sedaj pa se bo v okviru 16. festivala Art Stays predstavil tudi v Sloveniji.

Kurator razstave je Koen Vanmechelen, ugledni belgijski umetnik, ki z Berengo Studiem sodeluje že od devetdesetih let dalje. Na Ptuju boste tako lahko občudovali dela Monire Al Qadiri, Jaka & Dinosa Chapmana, Leonarda Cimolinija, Brigitte Kowanz, Josepha Gascha – Mucheja, Shana Guffogga, Vika Muniza, Lucy Orta, Thomasa Schutteja, Gavina Turka, Koena Vanmechelena in, seveda, Aja Vejveja.

V Miheličevi galeriji na Ptuju bo razstava Fragile (Krhko) Spomin / Konflikt / Človek pod kuratorstvom Carla Sale predstavila osebne intervencije treh, večkrat nagrajenih avtorjev, ki s pomočjo fotografskega medija podajajo razmišljanja na temo krhkosti: Silvie Camporesi, Paola Ciregiaja in Mustafe Sabbagha.

Festival Art Stays od leta 2003 prinaša na Ptuj in v okolico vrhunsko produkcijo domačih in tujih umetnikov, od znanih do najperspektivnejših. Do danes je gostil preko 700 umetnikov, med njimi velika imena sodobne umetnosti, kot so Yoko Ono, Gilbert & George, Allora & Calzadilla, Ivan Navarro, Ann & Patrick Poirier in Hannah Collins.

