Na računalniku našli izgubljeni roman pisatelja Joséja Saramaga

Izšel bo osem let po smrti pisatelja

4. julij 2018 ob 21:35

Lanzarote - MMC RTV SLO

Osem let po smrti portugalskega pisca Joséja Saramaga bo izšel do pred kratkim neznan zbir njegovih zapisov, t. i. šesti zvezek Lanzarotskih dnevnikov, ki jih je napisal leta 1998.

Delo bo oktobra izšlo v Španiji in na Portugalskem, je sporočila njegova vdova Pilar del Río, ki je obenem predsednica Fundacije José Saramago.

Saramagov dom – otok Lanzarote

Najdba zadnje knjige Lanzarotskih dnevnikov, ki so jih pred kratkim rešili z njegovega računalnika, je bila presenečenje tudi za njegovo ženo, so zapisali pri Guardianu.

Prvi Nobelov nagrajenec za književnost, ki je pisal v portugalskem jeziku, je živel na otoku Lanzarote – od tu tudi ime dnevnikom – in tam umrl leta 2010, star 87 let.

Najprej je bil novinar

Veliki portugalski pisatelj 20. stoletja se je do leta 1974, ko je na Portugalskem s koncem diktature kultura svobodneje zadihala, preživljal kot novinar, pisateljska kariera pa je bila do njegovega 60. leta komaj opazna. Zaslovel je šele zgodovinski roman Baltazar in Bilmunda (1982).

Njegova najslavnejša dela so Esej o slepoti (Ensaio sobre a cegueira), Evangelij po Jezusu Kristusu (Evangelho segundo Jesus Cristo) in Zapis o samostanu (Memorial de convento). Napisal je še Leto smrti Ricarda Reisa (Ano da morte de Ricardo Reis), Dvojni človek (O homem duplicado) in Slonovo popotovanje (A Viagem do Elefante). Esej o slepoti je bil tudi literarna predloga za celovečerni film.

N. Š.