Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V predstavi Praznina spomina igrajo Jette Ostan Vejrup, Lotos Vincenc Šparovec, Jožef Ropoša, Gaber K. Trseglav, Bernarda Oman, Boris Ostan, Ana Dolinar Horvat, Mojca Funkl, Primož Pirnat in Maruša Majer k.g.. Foto: Peter Giodani/MGL V srži besedila, avtorica katerega je Barbara Zemljič ter je postavljeno v Velenje, torej v okolje blokovskih naselij in srednjega razreda, so družinski odnosi, sodbe, preden je krivda dokazana, laži, medijski linč, sploh v manjših skupnostih v Sloveniji, rasna, verska in spolna nestrpnost, zasvojenost, travme, ki zaznamujejo osebnost, koruptivnost in vprašanje odgovornosti. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Sorodne novice Ko omama razkrije izgubljenost posameznika, iščočega ljubezen in odrešitev Nejc Gazvoda: Zgodbo Vranjih vrat sem sestavil iz resničnih primerov Dodaj v

Na resničnih dogodkih temelječa gledališka kriminalna nadaljevanka Praznina spomina

Premierna uprizoritev na Mali sceni MGL

14. maj 2018 ob 08:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Barbara Zemljič je posebej za igralski ansambel MGL-ja napisala gledališko kriminalko v štirih delih, naslovljeno Praznina spomina, ki bo v petdesetminutnih nadaljevanjih pred gledalci razgrnila vprašanja o odnosih in vnaprej postavljenih sodbah.

Predstava v režiji Nine Šorak bo premierno uprizorjena drevi in v torek zvečer, avtorica besedila Barbara Zemljič pa zgodbe, ki jo je ustvarjala več kot leto dni, ne želi razkrivati v naprej. Ob tem je dejala, da bo Mala scena MGL priča situaciji, ki se je zgodila pred 15 leti, njene posledice pa se raziskujejo še danes.

Življenje v okolju blokovskih naselij

V srži besedila, postavljenega v Velenje, okolje blokovskih naselij in srednjega razreda, so družinski odnosi, sodbe, preden je krivda dokazana, laži, medijski linč, sploh v manjših skupnostih v Sloveniji, rasna, verska in spolna nestrpnost, zasvojenost, travme, ki zaznamujejo osebnost, koruptivnost in vprašanje odgovornosti.

Kriminalka Praznina spomina gledalca k ogledu vseh štirih delov dvojno spodbudi: po eni strani gledalec spremlja razvoj in čustvovanje psihološko večplastnih likov, po drugi strani pa je pomembna tudi čustvena napetost, ki temelji na poistovetenju z osebami na odru, je med drugim v gledališkem listu uprizoritve zapisala dramaturginja Urša Adamič. Torej, kdaj neposredno pred gledalcem stoji morilec? Kakšno je njegovo sociološko ozadje, ki ga pripelje do skrajnih stanj?

Neomejenost z odrskim prostorom

Avtorica besedila, ki sicer prihaja iz filmskega sveta, si je z režiserko zamislila, da bi bila Praznina spomina prikazana čimbolj filmsko oziroma televizijsko, ne da bi jih pri tem omejeval odrski prostor. Montaža in menjava kostumov sicer za razliko od filmskega ali televizijskega formata zahtevata svoj čas, vendar je prepričana, da jim je uspelo.

Pri postavitvi nadaljevanke jih je po režiserkinih besedah zanimalo prav slednje: kako ta žanr prestaviti na oder, na kakšen način pri tem graditi napetosti ter kako izpostaviti trenutke, ki so nujni za samo zgodbo. Pri tem so si pomagali z videom, ki ga je podpisala Pila Rusjan, scenografijo, ki je delo Lenke Đorojević, in nekaterimi rekviziti, kot so žaluzije, ki so postali tudi projekcijska površina.

V predstavi igrajo Jette Ostan Vejrup, Lotos Vincenc Šparovec, Jožef Ropoša, Gaber K. Trseglav, Bernarda Oman, Boris Ostan, Ana Dolinar Horvat, Mojca Funkl, Primož Pirnat in Maruša Majer k.g.. Kostumografka je Tina Pavlović, glasbo je napisal Laren Polič Zdravič, za velenjski govor, uporabljen v nadaljevanki, sta igralcem svetovala Špela Kožar in Jaka Lah, za končno različico jezika je poskrbel lektor Martin Vrtačnik, za oblikovanje svetlobe pa Andrej Koležnik in Boštjan Kos.

Premierna uprizoritev prvih dveh epizod na Mali sceni MGL bo drevi ob 20. in 21. uri, druge in trete pa v torek prav tako ob 20. in 21. uri.

P. G., foto: MGL/Peter Giodani