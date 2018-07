Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 12 glasov Ocenite to novico! "Carterjeva" sta vam lahko všeč ali pa ne - njun vpliv pa je nezanikljiv. Po njuni zaslugi sta Mona Liza in Miloška Venera v zadnjem mesecu na YouTubu dobili skoraj 60 milijonov ogledov. Foto: Youtube Ko je Napoleon prvič videl platno Kronanje Napoleona in Jožefine, je menda zahteval več popravkom, med drugim to, da naj slikar zmanjša dimenzije notredamske katedrale, da bo on videti višji. Foto: Youtube Med nočnim obiskom Louvra si Carterjeva - vsaj do sklepnih sekund videa - ne ogledujeta zares zakladov najbolj založenega muzeja na svetu. Foto: Youtube

Na sprehod skozi Louvre po korakih kuratorke Beyoncé

6. julij 2018 ob 12:45

Pariz - MMC RTV SLO

Beyoncé in Jay-Z sta posvečene prostore Louvra napolnila s plesalci: antologijski video Apeshit ponuja komentar na prevlado zahodnajške neoklasične estetike v kanonu svetovne umetnosti. Zdaj se lahko natančneje poučite, katere umetnine sta posebej osvetlila in kakšen je njihov zgodovinski kontekst.

V videu Apeshit, ki se hitro približuje 60 milijonom ogledov na Youtubeu, so predstavljene številne slovite umetnine, ki jih hranijo v Louvreu. V muzeju so ob tem že pripravili vodeni ogled, posvečen zvezdniškemu paru oz. njunemu videu.

Udeleženci ogleda si bodo ogledali 17 slik in kipov, ki se pojavljajo v šestminutnem videu Apeshit - od marmornega kipa Nike Samotraške do portreta temnopolte ženske, ki je delo francoske umetnice Marie Benoist. Najprej se bodo seznanili s podatki o delu samem in času, v katerem je nastalo, prav tako pa jim bo pojasnjena simbolika, ki jo vnašajo v video spot režiserja Rickyja Saiza.

Izbira slik in drugih del v videu ima jasen namen: čaščenje temnopoltih teles v instituciji, ki je bila zgrajena na ramenih in po zaslugah evropskega imperializma. Prej omenjeni portret temnopolte ženske je denimo nastal leta 1800, samo šest let po tem, ko so francoske oblasti prvič zapovedale ukinitev suženjstva v svojih karibskih kolonijah (Napoleon ga je nato leta 1802 uvedel nazaj).

Med najbolj markantnimi prizori videa je kader Beyonce, ki v vrsti temnopoltih plesalk pleše pod delom Jacquesa-Louisa Davida Kronanje Napoleona in Jožefine, medtem pa prepeva "I can't believe we made it..." (Ne morem verjeti, da nama je uspelo.)

Meduzin splav, olje na platnu francoskega romantika Théodorja Géricaulta, je mogoče v kontekstu videa razumeti kot navezavo na begunsko krizo: konec koncev gre za prizor izmučenih in podjarmljenih ljudi na odprtem morju, ki so izgubili vse razen svojih življenj.

Zaenkrat je 90-minutno vodstvo dostopno zgolj v francoskem jeziku, a ga bodo v muzeju kmalu prevedli še v druge jezike.

Skladba Apeshit je uvrščena na prvi skupni album Beyonce in Jay-Z-ja z naslovom Everything is Love, ki sta ga izdala kot "zakonca Carter", The Carters. Album med drugim simbolizira čaščenje afriško-ameriške identitete in njunega zakona. Beyonce je zakonske težave z raperjem razkrivala in razčiščevala že s konceptualnim albumom Lemonade (2016), Jay-Z pa je spokorjen odgovor podal na lanskem albumu 4:44.

V Louvreu so sicer že poprej ponujali vodeni ogled, ki ga je navdahnila skladba Smile Mona Lisa ameriškega raperja will.i.am-a.

A. J.